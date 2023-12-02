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На Камчатке военный сбил 11 срочников

2 декабря 2023 12:23
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
На Камчатке военный сбил 11 срочников
Место ДТП в Камчатке. Фото: скриншот с видео
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

На Камчатке в РФ автомобиль сбил колонну из 11 срочников. По предварительной информации, водителем авто был военнослужащий.

Об этом сообщают российские СМИ.

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Что известно об инциденте

Отмечается, что ДТП произошло утром, 2 декабря на 26 километре трассы Петропавловск-Камчатский — Елизово, вблизи воинской части.

Как стало известно, срочники шли по дороге во время того, как в них влетел автомобиль. По предварительным данным, автомобиль ехал со скоростью 80 км/ч.

Из-за аварии были госпитализированы шесть российских срочников. Еще несколько военных получили медпомощь на месте аварии.

Напомним, в Кременце Тернопольской области пьяный водитель разъезжал по улицам города в комендантский час. Он въехал в автомобиль полицейских и пытался скрыться.

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