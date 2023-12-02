На Камчатке военный сбил 11 срочников
На Камчатке в РФ автомобиль сбил колонну из 11 срочников. По предварительной информации, водителем авто был военнослужащий.
Об этом сообщают российские СМИ.
Что известно об инциденте
Отмечается, что ДТП произошло утром, 2 декабря на 26 километре трассы Петропавловск-Камчатский — Елизово, вблизи воинской части.
Как стало известно, срочники шли по дороге во время того, как в них влетел автомобиль. По предварительным данным, автомобиль ехал со скоростью 80 км/ч.
Из-за аварии были госпитализированы шесть российских срочников. Еще несколько военных получили медпомощь на месте аварии.
Напомним, в Кременце Тернопольской области пьяный водитель разъезжал по улицам города в комендантский час. Он въехал в автомобиль полицейских и пытался скрыться.
Читайте Новини.LIVE!