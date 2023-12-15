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В Іркутську сталася масштабна ДТП через прорив труби з водою

15 грудня 2023 18:41
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
В Іркутську сталася масштабна ДТП через прорив труби з водою
ДТП в Іркутську. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

В Іркутську сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода через прорив труби з гарячою водою. Відомо, що зіткнулися 18 автомобілей.

Про це повідомляють росЗМІ.

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ДТП в Іркутську

Через пар погіршилася видимість, а дорога перетворилася на ковзанку. Водії не встигали загальмувати, внаслідок чого сталася ДТП.

Наразі автомобілі повністю заблокували дорогу. За інформацією росЗМІ, постраждала одна людина.

Нагадаємо, сьогодні, 15 грудня, у Курську пролунали потужні вибухи. Росіяни заявляють про роботу протиповітряної оборони.

Також ми писали, що у Росії на Камчатський півострів зійшов шторм, внаслідок якого декілька селищ затоплює. Приплив води відбувається у селищах Оссора, Карага, Івашка та Октябрське.

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