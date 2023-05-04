В России грузовик со снарядами попал в ДТП

Авария в России. Фото: росСМИ

В России произошла авария. Грузовик, который перевозил снаряды, врезался в цистерну с топливом.

Об этом сообщают российские СМИ.

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По сведениям прессы, водитель грузовика, в котором были снаряды, не справился с управлением авто. Как результат фура врезался в ехавшую цистерну с топливом. После ДТП топливо не разлилось.

На опубликованных кадрах четко видно, что в результате аварии, снаряды выпали из грузовика.

В РФ грузовик столкнулся с цистерной. Фото: росСМИ

В РФ грузовик столкнулся с цистерной. Фото: росСМИ

В РФ грузовик столкнулся с цистерной. Фото: росСМИ

В РФ грузовик столкнулся с цистерной. Фото: росСМИ

В РФ грузовик столкнулся с цистерной. Фото: росСМИ

Напомним, что в четверг, 20 апреля, возле российского города Тулы на автотрассе во временно оккупированный Крым в районе села Прудное во время движения перевернулся зенитно-ракетный комплекс С-400.