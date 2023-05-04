У Росії вантажівка зі снарядами потрапила в ДТП
У Росії сталася аварія . Вантажівка, яка перевозила снаряди, врізалася в цистерну з паливом.
Про це повідомляють російські ЗМІ .
Як сталася аварія в Росії
За даними преси, водій вантажівки, в якій були снаряди, не впорався з керуванням авто. Як результат, фура врізався в цистерну, що їхала, з паливом. Після ДТП паливо не розлилося.
На опублікованих кадрах чітко видно, що внаслідок аварії снаряди випали з вантажівки.
Нагадаємо, що у четвер, 20 квітня, біля російського міста Тули на автотрасі у тимчасово окупований Крим , в районі села Прудне, під час руху перекинувся зенітно-ракетний комплекс С-400.