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У Росії вантажівка зі снарядами потрапила в ДТП

4 травня 2023 13:38
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У Росії вантажівка зі снарядами потрапила в ДТП
Аварія у Росії. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У Росії сталася аварія . Вантажівка, яка перевозила снаряди, врізалася в цистерну з паливом.

Про це повідомляють російські ЗМІ .

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Як сталася аварія в Росії

За даними преси, водій вантажівки, в якій були снаряди, не впорався з керуванням авто. Як результат, фура врізався в цистерну, що їхала, з паливом. Після ДТП паливо не розлилося.

На опублікованих кадрах чітко видно, що внаслідок аварії снаряди випали з вантажівки.

Аварія у Росії
У РФ вантажівка зіткнулася з цистерною. Фото: росЗМІ
Аварія у Росії
У РФ вантажівка зіткнулася з цистерною. Фото: росЗМІ
Аварія у Росії
У РФ вантажівка зіткнулася з цистерною. Фото: росЗМІ
Аварія у Росії
У РФ вантажівка зіткнулася з цистерною. Фото: росЗМІ
Аварія у Росії
У РФ вантажівка зіткнулася з цистерною. Фото: росЗМІ

Нагадаємо, що у четвер, 20 квітня, біля російського міста Тули на автотрасі у тимчасово окупований Крим , в районі села Прудне, під час руху перекинувся зенітно-ракетний комплекс С-400.

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