У Росії вантажівка зі снарядами потрапила в ДТП

Аварія у Росії. Фото: росЗМІ

У Росії сталася аварія . Вантажівка, яка перевозила снаряди, врізалася в цистерну з паливом.

Про це повідомляють російські ЗМІ .

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За даними преси, водій вантажівки, в якій були снаряди, не впорався з керуванням авто. Як результат, фура врізався в цистерну, що їхала, з паливом. Після ДТП паливо не розлилося.

На опублікованих кадрах чітко видно, що внаслідок аварії снаряди випали з вантажівки.

У РФ вантажівка зіткнулася з цистерною. Фото: росЗМІ

У РФ вантажівка зіткнулася з цистерною. Фото: росЗМІ

У РФ вантажівка зіткнулася з цистерною. Фото: росЗМІ

У РФ вантажівка зіткнулася з цистерною. Фото: росЗМІ

У РФ вантажівка зіткнулася з цистерною. Фото: росЗМІ

Нагадаємо, що у четвер, 20 квітня, біля російського міста Тули на автотрасі у тимчасово окупований Крим , в районі села Прудне, під час руху перекинувся зенітно-ракетний комплекс С-400.