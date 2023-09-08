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В полиции сообщили новые детали смертельной аварии на Броварщине

8 сентября 2023 15:02
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В полиции сообщили новые детали смертельной аварии на Броварщине
Последствия ДТП в Броварщине. Фото: полиция Киевской области
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

На Киевщине произошло смертельное ДТП . В Броварском районе, а именно в селе Погребы, произошла ужасная авария. Полиция сообщает жуткие детали.

Об этом пишет начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небитов.

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Детали страшного ДТП

Водитель Toyota, совершая маневр обгона, выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем Lanos.

Последний двигался попутно, выполнял маневр поворота налево для заезда на территорию магазина.

В результате аварии "Lanos" загорелся, его водитель погиб.

Также в результате ДТП пострадали еще два человека, находившиеся в салоне Toyota. Речь идет о 23-летней девушке и 29-летнем мужчине.

 

Последствия ДТП в Броварщине. Фото: полиция Киевской области

Напомним, ранее мы писали, что в Киевской области в Погребах произошло жуткое ДТП . Автомобиль сгорел дотла, есть жертвы.

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