У поліції повідомили нові деталі смертельної аварії на Броварщині

Наслідки ДТП на Броварщині. Фото: поліція Київської області

На Київщині сталась смертельна ДТП. У Броварському районі, а саме селі Погреби, сталась жахлива аварія. Поліція повідомляє моторошні деталі.

Про це пише начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов.

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Водій Toyota, здійснюючи маневр обгону, виїхав на зустрічну смугу, де відбулося зіткнення із автомобілем Lanos.

Останній рухався попутно, виконував маневр повороту ліворуч для заїзду на територію магазину.

В результаті аварії "Lanos" загорівся, його кермувальник загинув.

Також внаслідок ДТП постраждали ще двоє осіб, які були в салону Toyota. Йдеться про 23-річну дівчину та 29-річного чоловік.

Наслідки ДТП на Броварщині. Фото: поліція Київської області

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Київській області в Погребах сталась моторошна ДТП. Автівка згоріла вщент, є жертви.