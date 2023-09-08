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У поліції повідомили нові деталі смертельної аварії на Броварщині

8 вересня 2023 15:02
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
У поліції повідомили нові деталі смертельної аварії на Броварщині
Наслідки ДТП на Броварщині. Фото: поліція Київської області
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

На Київщині сталась смертельна ДТП. У Броварському районі, а саме селі Погреби, сталась жахлива аварія. Поліція повідомляє моторошні деталі. 

Про це пише начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов

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Водій Toyota, здійснюючи маневр обгону, виїхав на зустрічну смугу, де відбулося зіткнення із автомобілем Lanos.

Останній рухався попутно, виконував маневр повороту ліворуч для заїзду на територію магазину. 

В результаті аварії "Lanos" загорівся, його кермувальник загинув.

Також внаслідок ДТП постраждали ще двоє осіб, які були в салону Toyota. Йдеться про 23-річну дівчину та 29-річного чоловік.

 

Наслідки ДТП на Броварщині. Фото: поліція Київської області

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Київській області в Погребах сталась моторошна ДТП. Автівка згоріла вщент, є жертви.

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