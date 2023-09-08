У поліції повідомили нові деталі смертельної аварії на Броварщині
На Київщині сталась смертельна ДТП. У Броварському районі, а саме селі Погреби, сталась жахлива аварія. Поліція повідомляє моторошні деталі.
Про це пише начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов.
Деталі страшної ДТП
Водій Toyota, здійснюючи маневр обгону, виїхав на зустрічну смугу, де відбулося зіткнення із автомобілем Lanos.
Останній рухався попутно, виконував маневр повороту ліворуч для заїзду на територію магазину.
В результаті аварії "Lanos" загорівся, його кермувальник загинув.
Також внаслідок ДТП постраждали ще двоє осіб, які були в салону Toyota. Йдеться про 23-річну дівчину та 29-річного чоловік.
Нагадаємо, раніше ми писали, що в Київській області в Погребах сталась моторошна ДТП. Автівка згоріла вщент, є жертви.