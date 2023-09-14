Во Львове женщина оказалась в реанимации из-за наезда трамвая
Во Львове, 13 сентября, трамвай наехал на женщину, которая переходила пути в неустановленном месте. В результате ее госпитализировали в реанимацию.
Об этом сообщает пресс-служба Полиции Львовской области.
Отмечается, что инцидент произошел на Лычаковской улице около 14:20.
Как это произошло
"Как предварительно установили правоохранители, водитель трамвая, 60-летний львовянин, совершил наезд на пешехода, 42-летнюю жительницу Червонограда, которая переходила трамвайные пути в неустановленном месте. В результате ДТП женщина получила телесные повреждения и была госпитализирована в реанимацию", — говорится в сообщении.
Что говорят правоохранители
В настоящее время местные следователи открыли уголовное производство по нарушению правил безопасности дорожного движения. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание — до трех лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.
Полиция выясняет все обстоятельства ДТП.
Ранее во Львове произошло ДТП между легковым автомобилем и трамваем на улице Городоцкая. Водитель машины Chery Jaggi, находясь в состоянии алкогольного опьянения (2,24 промилле), не учел дистанцию и столкнулся с трамваем сзади.
Напомним, в Киеве в Дарницком районе вагон трамвая сошел с рельсов. Случилось это на улице Ахматовой.