Во Львове женщина оказалась в реанимации из-за наезда трамвая

Трамвай, наехавший на женщину во Львове. Фото: Полиция Львовской области

Во Львове, 13 сентября, трамвай наехал на женщину, которая переходила пути в неустановленном месте. В результате ее госпитализировали в реанимацию.

Об этом сообщает пресс-служба Полиции Львовской области.

Читайте также:

Отмечается, что инцидент произошел на Лычаковской улице около 14:20.

Как это произошло

"Как предварительно установили правоохранители, водитель трамвая, 60-летний львовянин, совершил наезд на пешехода, 42-летнюю жительницу Червонограда, которая переходила трамвайные пути в неустановленном месте. В результате ДТП женщина получила телесные повреждения и была госпитализирована в реанимацию", — говорится в сообщении.

Место ДТП. Фото: Полиция Львовской области

Что говорят правоохранители

В настоящее время местные следователи открыли уголовное производство по нарушению правил безопасности дорожного движения. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание — до трех лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.

Полиция выясняет все обстоятельства ДТП.

Ранее во Львове произошло ДТП между легковым автомобилем и трамваем на улице Городоцкая. Водитель машины Chery Jaggi, находясь в состоянии алкогольного опьянения (2,24 промилле), не учел дистанцию и столкнулся с трамваем сзади.

Напомним, в Киеве в Дарницком районе вагон трамвая сошел с рельсов. Случилось это на улице Ахматовой.