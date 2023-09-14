Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow ДТП arrow Во Львове женщина оказалась в реанимации из-за наезда трамвая arrow

Во Львове женщина оказалась в реанимации из-за наезда трамвая

14 сентября 2023 12:57
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Во Львове женщина оказалась в реанимации из-за наезда трамвая
Трамвай, наехавший на женщину во Львове. Фото: Полиция Львовской области
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Во Львове, 13 сентября, трамвай наехал на женщину, которая переходила пути в неустановленном месте. В результате ее госпитализировали в реанимацию.

Об этом сообщает пресс-служба Полиции Львовской области.

Читайте также:

Отмечается, что инцидент произошел на Лычаковской улице около 14:20.

Как это произошло

"Как предварительно установили правоохранители, водитель трамвая, 60-летний львовянин, совершил наезд на пешехода, 42-летнюю жительницу Червонограда, которая переходила трамвайные пути в неустановленном месте. В результате ДТП женщина получила телесные повреждения и была госпитализирована в реанимацию", — говорится в сообщении.

На изображении могут быть: трамвай, поезд, канатная дорога и текст
Место ДТП. Фото: Полиция Львовской области

Что говорят правоохранители

В настоящее время местные следователи открыли уголовное производство по нарушению правил безопасности дорожного движения. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание — до трех лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.

Полиция выясняет все обстоятельства ДТП.

Ранее во Львове произошло ДТП между легковым автомобилем и трамваем на улице Городоцкая. Водитель машины Chery Jaggi, находясь в состоянии алкогольного опьянения (2,24 промилле), не учел дистанцию и столкнулся с трамваем сзади.

Напомним, в Киеве в Дарницком районе вагон трамвая сошел с рельсов. Случилось это на улице Ахматовой.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

20:14Гордон на Крещатике обругал мужчину в военной форме

13:30 Военный патруль проверил защитников, с которыми скандалил Гордон

23:45 Банки начнут блокировать счета: какие суммы теперь считают подозрительными

13:06 Ляшко рассказал о новых правилах мобилизации: как теперь будет работать ВЛК

19:52 "Домашний тиран и насильник": экс-супруга украинского звездного актера об их семейной жизни

None

Подбитый "Минск": последствия ракетной атаки на Севастополь

17:31"Говорим "нет" всем украинским олигархам": Польша приняла решение по импорту зерна

09:07 Цыганков покинет "Жирону": когда и куда перейдет украинец

Новость с фото

16:36 Во Львове СБУ задержала главного государственного инспектора таможенного поста "Краковец"

Новость с видео

12:51 Тянули на комиссию прямо с кровати: работники ТЦК ворвались в частное жилье

08:47 Украинца обязали вернуть пенсию в бюджет: что стало причиной

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз