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У Києві з рейок зійшов вагон трамваю: є постраждалі

22 серпня 2023 19:12
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
У Києві з рейок зійшов вагон трамваю: є постраждалі
Вагон трамваю, який зійшов з рейок на Дарниці. Фото: Оперативна Україна інфо
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У Києві в Дарницькому районі вагон трамваю зійшов з рейок. Сталося це на вулиці А. Ахматової.

Про це повідомила пресслужба КМДА.

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Наразі на місці аварії працюють аварійні служби та лікарі.

Хто постраждав

"За попередніми данними постраждали водій трамваю та 7 пасажирів. Усі постраждалі отримують медичну допомогу та, за необхідності, будуть госпіталізовані", — йдеться у повідомленні.

Швидка допомога на місці події. Фото: Оперативна Україна інфо

Чи їздитиме транспорт

Зазначається, що рух трамваїв №8 і 28Д тимчасово обмежили.

Скриншот допису

Як повідомляють журналісти видання "Оперативна Україна інфо", з рейок зійшов трамвай під номером 8. Він рухався за маршрутом метро Лісова до метро Позняки.

Вагон трамваю, який зійшов з рейок на Дарниці. Фото: Оперативна Україна інфо

Нагадаємо, раніше у Київський області сталась ДТП за участі вантажівки та позашляховика. Аварія трапилась на 8 кілометрі автодороги Північно-Східного об'їзду міста Києва.

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