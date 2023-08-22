У Києві з рейок зійшов вагон трамваю: є постраждалі
У Києві в Дарницькому районі вагон трамваю зійшов з рейок. Сталося це на вулиці А. Ахматової.
Про це повідомила пресслужба КМДА.
Наразі на місці аварії працюють аварійні служби та лікарі.
Хто постраждав
"За попередніми данними постраждали водій трамваю та 7 пасажирів. Усі постраждалі отримують медичну допомогу та, за необхідності, будуть госпіталізовані", — йдеться у повідомленні.
Чи їздитиме транспорт
Зазначається, що рух трамваїв №8 і 28Д тимчасово обмежили.
Як повідомляють журналісти видання "Оперативна Україна інфо", з рейок зійшов трамвай під номером 8. Він рухався за маршрутом метро Лісова до метро Позняки.
Нагадаємо, раніше у Київський області сталась ДТП за участі вантажівки та позашляховика. Аварія трапилась на 8 кілометрі автодороги Північно-Східного об'їзду міста Києва.