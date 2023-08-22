В Киеве с рельсов сошел вагон трамвая: есть пострадавшие
В Киеве в Дарницком районе вагон трамвая сошел с рельсов. Случилось это на улице Ахматовой.
Об этом сообщила пресс-служба КГГА.
На месте аварии работают аварийные службы и врачи.
Кто пострадал
"По предварительным данным, пострадали водитель трамвая и 7 пассажиров. Все пострадавшие получают медицинскую помощь и, при необходимости, будут госпитализированы", — говорится в сообщении.
Будет ли ездить транспорт
Отмечается, что движение трамваев №8 и 28Д временно ограничили.
Как сообщают журналисты издания "Оперативная Украина инфо", с рельсов сошел трамвай под номером 8. Он двигался по маршруту метро Лесная к метро Позняки.
Напомним, ранее в Киевской области произошло ДТП с участием грузовика и внедорожника. Авария произошла на 8 км автодороги Северо-Восточного объезда города Киева.