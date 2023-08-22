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В Киеве с рельсов сошел вагон трамвая: есть пострадавшие

22 августа 2023 19:12
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Киеве с рельсов сошел вагон трамвая: есть пострадавшие
Вагон трамвая, сошедший с рельсов на Дарнице. Фото: Оперативная Украина инфо
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Киеве в Дарницком районе вагон трамвая сошел с рельсов. Случилось это на улице Ахматовой.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

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На месте аварии работают аварийные службы и врачи.

Кто пострадал

"По предварительным данным, пострадали водитель трамвая и 7 пассажиров. Все пострадавшие получают медицинскую помощь и, при необходимости, будут госпитализированы", — говорится в сообщении.

Скорая помощь на месте происшествия. Фото: Оперативная Украина инфо

Будет ли ездить транспорт

Отмечается, что движение трамваев №8 и 28Д временно ограничили.

Скриншот сообщения

Как сообщают журналисты издания "Оперативная Украина инфо", с рельсов сошел трамвай под номером 8. Он двигался по маршруту метро Лесная к метро Позняки.

Вагон трамвая, сошедший с рельсов на Дарнице. Фото: Оперативная Украина инфо

Напомним, ранее в Киевской области произошло ДТП с участием грузовика и внедорожника. Авария произошла на 8 км автодороги Северо-Восточного объезда города Киева.

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