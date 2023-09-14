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У Львові жінка опинилася в реанімації через наїзд трамвая

14 вересня 2023 12:57
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
У Львові жінка опинилася в реанімації через наїзд трамвая
Трамвай, який наїхав на жінку у Львові. Фото: Поліція Львівської області
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У Львові, 13 вересня, трамвай наїхав на жінку, яка переходила колії в невстановленому місці. Внаслідок цього її шпиталізували до реанімації.

Про це повідомляє пресслужба Поліції Львівської області.

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Зазначається, що інцидент трапився на Личаківській вулиці близько 14:20. 

Як це сталося

"Як попередньо встановили правоохоронці, водій трамвая, 60-річний львів’янин, здійснив наїзд на пішохода, 42-річну жительку Червонограда, яка переходила трамвайні колії в невстановленому місці. Внаслідок ДТП жінка отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована у реанімацію", — йдеться у повідомленні.

На зображенні може бути: трамвай, потяг, канатна дорога та текст
Місце ДТП. Фото: Поліція Львівської області

Що кажуть правоохоронці

Наразі місцеві слідчі відкрили кримінальне провадження щодо порушення правил безпеки дорожнього руху. Санкція статті передбачає максимальне покарання — до трьох років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Наразі поліція з'ясовує всі обставини ДТП.

Раніше у Львові сталася ДТП між легковим автомобілем та трамваєм на вулиці Городоцька. Водій машини Chery Jaggi, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння (2,24 проміле), не врахував дистанцію і зіткнувся з трамваєм ззаду.

Нагадаємо, у Києві в Дарницькому районі вагон трамваю зійшов з рейок. Сталося це на вулиці А. Ахматової.

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