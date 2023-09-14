У Львові жінка опинилася в реанімації через наїзд трамвая
У Львові, 13 вересня, трамвай наїхав на жінку, яка переходила колії в невстановленому місці. Внаслідок цього її шпиталізували до реанімації.
Про це повідомляє пресслужба Поліції Львівської області.
Зазначається, що інцидент трапився на Личаківській вулиці близько 14:20.
Як це сталося
"Як попередньо встановили правоохоронці, водій трамвая, 60-річний львів’янин, здійснив наїзд на пішохода, 42-річну жительку Червонограда, яка переходила трамвайні колії в невстановленому місці. Внаслідок ДТП жінка отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована у реанімацію", — йдеться у повідомленні.
Що кажуть правоохоронці
Наразі місцеві слідчі відкрили кримінальне провадження щодо порушення правил безпеки дорожнього руху. Санкція статті передбачає максимальне покарання — до трьох років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.
Наразі поліція з'ясовує всі обставини ДТП.
Раніше у Львові сталася ДТП між легковим автомобілем та трамваєм на вулиці Городоцька. Водій машини Chery Jaggi, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння (2,24 проміле), не врахував дистанцію і зіткнувся з трамваєм ззаду.
Нагадаємо, у Києві в Дарницькому районі вагон трамваю зійшов з рейок. Сталося це на вулиці А. Ахматової.