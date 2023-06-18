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В Латвии из-за ДТП загорелась военная техника: есть раненые

18 июня 2023 11:05
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Латвии из-за ДТП вспыхнула военная техника: есть раненые
ДТП в Латвии. Фото: скриншот из видео Sadursme.lv
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Латвии 17 июня на Рижской окружной дороге произошла авария с военной техникой. В результате получили ранения военные.

Об этом сообщило издание Delfi.

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Как это произошло

В Государственной пожарно-спасательной службе отметили, что авария произошла с участием фуры и тяжелой техники.

Сообщение о ДТП поступило на пульт дежурного в 08:53. Спасатели на месте происшествия выяснили, что тягач с прицепом, перевозившим вездеход, опрокинулся на бок, а Bandvagn 206 загорелся.

В общей сложности пожар охватил 25 квадратных метров. К работам были привлечены 21 специалист пожарно-спасательной службы, пять автоцистерн, водовоз и спасательная машина.

Как сообщают СМИ, Вооруженные силы Латвии подтвердили информацию о том, что в ДТП попал военный тягач Scania, перевозивший в прицепе вездеход Bandvagn 206.

Пострадавшие военнослужащие были госпитализированы. Одного из них выписали сразу после оказания медицинской помощи. Второй находится в стабильном состоянии.

Напомним, ранее в канадской провинции Манитоба произошло ужасное ДТП. На дороге столкнулся автобус с грузовиком, в результате чего погибли 15 человек, еще 10 получили тяжелые ранения.

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