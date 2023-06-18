У Латвії через ДТП спалахнула військова техніка: є поранені

ДТП у Латвії. Фото: скриншот з відео Sadursme.lv

В Латвії 17 червня на Ризькій окружній дорозі сталася аварія з військовою технікою. Внаслідок чого отримали поранення військові.

Про це повідомило видання Delfi.

Читайте також:

Як це сталося

У Державній пожежно-рятувальній службі зазначили,що аварія сталася за участю фури та важкої техніки.

Повідомлення про ДТП надійшло на пульт чергового о 08:53. Рятувальники на місці події з'ясували, що тягач з причепом, який перевозив всюдихід, перекинувся на бік, а Bandvagn 206 загорівся.

В загальному пожежа охопила 25 квадратних метрів. До робіт були залучені 21 фахівець пожежно-рятувальної служби, п'ять автоцистерн, водовоз та рятувальна машина.

Як повідомляють ЗМІ, Збройні сили Латвії підтвердили інформацію про те, що в ДТП потрапив військовий тягач Scania, який перевозив у причепі всюдихід Bandvagn 206.

Військовослужбовців, які постраждали, було шпиталізовано. Одного з них виписали одразу після надання медичної допомоги. Другий перебуває у стабільному стані.

Нагадаємо, раніше у канадській провінції Манітоба сталась жахлива ДТП. На дорозі зіткнувся автобус із вантажівкою, внаслідок чого загинуло 15 людей, ще 10 отримали тяжкі поранення.