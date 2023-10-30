В Киеве женщина на авто снесла столб — видео

ДТП в Киеве. Фото: из соцсетей

В Киеве по улице Данченко женщина на авто снесла столб. Вероятно, она перепутала газ с тормозами.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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ДТП в Киеве

Сегодня, 30 октября, в Киеве на улице Данченко произошло ДТП. Женщина на автомобиле въехала в столб и просто снесла его.

"Предварительно водитель перепутала газ с тормозами", — говорится в сообщении.

Последствия ДТП в Киеве. Фото: из соцсетей

На видео видно, как столб упал и повредил три автомобиля. На место уже прибыла полиция. Все детали выясняются.

Напомним, 28 октября в Киеве произошло ДТП с участием четырех автомобилей. Как известно, пострадал также автомобиль патрульной полиции.

В тот же день в столице на перекрестке улиц Олега Ольжича и Елены Телиги произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. По предварительному сообщению, столкнулись два автомобиля. Как минимум, один человек пострадал.