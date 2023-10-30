Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow ДТП arrow В Киеве женщина на авто снесла столб — видео arrow

В Киеве женщина на авто снесла столб — видео

30 октября 2023 12:33
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Киеве женщина на авто снесла столб — видео
ДТП в Киеве. Фото: из соцсетей
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В Киеве по улице Данченко женщина на авто снесла столб. Вероятно, она перепутала газ с тормозами.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Читайте также:

ДТП в Киеве

Сегодня, 30 октября, в Киеве на улице Данченко произошло ДТП. Женщина на автомобиле въехала в столб и просто снесла его.

"Предварительно водитель перепутала газ с тормозами", — говорится в сообщении. 

ДТП у Києві
Последствия ДТП в Киеве. Фото: из соцсетей

На видео видно, как столб упал и повредил три автомобиля. На место уже прибыла полиция. Все детали выясняются.

Напомним, 28 октября в Киеве произошло ДТП с участием четырех автомобилей. Как известно, пострадал также автомобиль патрульной полиции.

В тот же день в столице на перекрестке улиц Олега Ольжича и Елены Телиги произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. По предварительному сообщению, столкнулись два автомобиля. Как минимум, один человек пострадал.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:30 В Украине готовят неприятный сюрприз для водителей авто с ГБО: что планируется

23:30 Обновленные тарифы на газ поразят: сколько украинцы заплатят в октябре

Новость с видео

23:13 Как будут искать уклонистов через Э-реестр военнообязанных: украинцам объяснили

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

09:24 Фьюри сделал Усику и его детям интересное предложение

12 самоубийств среди детей в Киеве — какие причины - 80x80

12 самоубийств среди детей в Киеве — какие причины

Новость с видео

13:09Билецкий ответил, реально ли освободить Мариуполь от оккупантов

13:46 В Запорожье следователь и прокурор пытались "повесить" уголовное дело на невиновного человека

17:52 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 ноября: полный список

20:12 Куда могут достать ракеты ATACMS: карта

02:20 В Украине изменили Правила дорожного движения — что нужно знать водителям

Актуальное по теме