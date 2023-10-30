У Києві жінка на авто знесла стовб — відео
У Києві на вулиці Данченка жінка на авто знесла стовб. Ймовірно, вона переплутала газ з гальмами.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
ДТП у Києві
Сьогодні, 30 жовтня, у Києві на вулиці Данченка трапилася ДТП. Жінка на автомобілі в'їхала в стовб та просто знесла його.
"Водійка переплутала газ з гальмами", — йдеться у повідомленні.
На відео видно, як стовп впав та пошкодив три авто. На місце вже прибула поліція. Всі деталі з'ясовуються.
Нагадаємо, 28 жовтня у Києві сталася ДТП за участі чотирьох автомобілів. Як відомо, постраждала також автівка патрульної поліції.
Того ж дня в столиці на перехресті вулиць Олега Ольжича та Олени Теліги сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода. За попереднім повідомленням зіштовхнулися два автомобілі. Як мінімум, одна людина постраждала.
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