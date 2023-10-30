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У Києві жінка на авто знесла стовб — відео

30 жовтня 2023 12:33
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У Києві жінка на авто знесла стовб — відео
Наслідки ДТП у Києві. Фото: із соцмереж
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У Києві на вулиці Данченка жінка на авто знесла стовб. Ймовірно, вона переплутала газ з гальмами. 

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали

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ДТП у Києві

Сьогодні, 30 жовтня, у Києві на вулиці Данченка трапилася ДТП. Жінка на автомобілі в'їхала в стовб та просто знесла його.

"Водійка переплутала газ з гальмами", — йдеться у повідомленні. 

ДТП у Києві
Наслідки ДТП у Києві. Фото: із соцмереж

На відео видно, як стовп впав та пошкодив три авто. На місце вже прибула поліція. Всі деталі з'ясовуються. 

Нагадаємо, 28 жовтня у Києві сталася ДТП за участі чотирьох автомобілів. Як відомо, постраждала також автівка патрульної поліції. 

Того ж дня в столиці на перехресті вулиць Олега Ольжича та Олени Теліги сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода. За попереднім повідомленням зіштовхнулися два автомобілі. Як мінімум, одна людина постраждала. 

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