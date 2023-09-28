В Киеве произошло ужасное ДТП с участием четырех авто: есть погибшие

Один из автомобилей на месте ДТП. Фото: Полиция Киева

Сегодня, 28 сентября, в Киеве произошло смертельное ДТП. В результате погибли два человека, еще двое получили травмы.

Об этом сообщает пресс-служба Полиции Киева.

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Как это произошло

Отмечается, что авария произошла в Святошинском районе столицы около 18:00 на улице Наумова. На место происшествия срочно прибыли полицейские, следователи и медики.

Последствия ДТП в Киеве. Фото: Полиция Киева

"Предварительно известно, что водитель автомобиля MITSUBISHI LANCER не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилями KIA SORENTO, SKODA FABIA и RENAULT SANDERO. В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля MITSUBISHI LANCER погибли, водитель и пассажир автомобиля KIA SORENTO получили телесные повреждения", — отметили в сообщении.

Последствия ДТП в Киеве. Фото: Полиция Киева

Что говорят правоохранители

Следователи киевской полиции занимаются расследованием уголовного производства, а именно "нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".

Также правоохранительные органы выясняют все происшествия и механизм ДТП.

Напомним, в Одесской области правоохранители разоблачили и задержали нетрезвого водителя, который стал виновником смертельного дорожно-транспортного происшествия в селе Александровка Курисовской ОТГ. Водитель авто сбил пожилую женщину и решил скрыться с места происшествия.