У Києві сталася жахлива ДТП за участі чотирьох авто: є загиблі

Одна з автівок на місці ДТП. Фото: Поліція Києва

Сьогодні, 28 вересня, у Києві сталася смертельна ДТП. Внаслідок цього загинуло двоє людей, ще двоє отримали травми.

Про це повідомляє пресслужба Поліції Києва.

Читайте також:

Як це сталося

Зазначається, що аварія трапилася у Святошинському районі столиці біля 18:00 години на вулиці Наумова. На місце події терміново прибули поліцейські, слідчі та медики.

Наслідки ДТП у Києві. Фото: Поліція Києва

"Попередньо відомо, що водій автомобіля MITSUBISHI LANCER не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та здійснив зіткнення з автомобілями KIA SORENTO, SKODA FABIA та RENAULT SANDERO. Внаслідок ДТП керманич і пасажир автомобіля MITSUBISHI LANCER загинули, водій і пасажир автомобіля KIA SORENTO отримали тілесні ушкодження", — зазначили у повідомленні.

Наслідки ДТП у Києві. Фото: Поліція Києва

Що кажуть правоохоронці

Наразі слідчі київської поліції займаються розслідуванням кримінального провадження, а саме "порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами".

Також правоохоронні органи з'ясовують всі обставини й механізм ДТП.

Нагадаємо, на Одещині правоохоронці викрили та затримали нетверезого водія, який став винуватцем смертельної дорожньо-транспортної пригоди у селі Олександрівка Курісовської ОТГ. Водій авто збив літню жінку й вирішив втекти з місця події.