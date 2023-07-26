В Киеве произошло ДТП из-за того, что водитель заснул: пострадал ребенок
На 78 км трассы Киев-Одесса 33-летний водитель заснул за рулем и вызвал аварию. В результате ДТП пострадал ребенок.
Об этом сообщает полиция Киевщины.
Подробности ДТП
Вчера, 24 июля, вождь Chevrolet во время поездки заснул за рулем и съехал с дороги.
Это привело к столкновению с деревом.
"В результате аварии пострадал 4-летний сын водителя, который был пристегнут ремнями безопасности", — говорят полицейские.
Ребенок получил травмы грудной клетки и конечностей. Мальчик был госпитализирован.
Напомним, в ночь на 25 июля в Святошинском районе столицы произошло смертельное ДТП. Водитель легковушки насмерть сбил военнослужащего на блокпосту, еще двое военных попали в больницу.
Добавим, правоохранители сообщили о подозрении водителя автомобиля по факту смертельного ДТП, в результате которого погиб военнослужащий, а еще один военный был госпитализирован с травмами. В настоящее время решается вопрос об избрании водителю меры пресечения.