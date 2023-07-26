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В Киеве произошло ДТП из-за того, что водитель заснул: пострадал ребенок

26 июля 2023 11:44
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В Киеве произошло ДТП из-за того, что водитель заснул: пострадал ребенок
В Киеве в результате ДТП пострадал ребенок. Фото: полиция Киевщины
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

На 78 км трассы Киев-Одесса 33-летний водитель заснул за рулем и вызвал аварию. В результате ДТП пострадал ребенок.

Об этом сообщает полиция Киевщины.

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Подробности ДТП

Вчера, 24 июля, вождь Chevrolet во время поездки заснул за рулем и съехал с дороги.

 

В Киеве в результате ДТП пострадал ребенок. Фото: полиция Киевщины

Это привело к столкновению с деревом.

"В результате аварии пострадал 4-летний сын водителя, который был пристегнут ремнями безопасности", — говорят полицейские.

 

В Киеве в результате ДТП пострадал ребенок. Фото: полиция Киевщины

Ребенок получил травмы грудной клетки и конечностей. Мальчик был госпитализирован.

Напомним, в ночь на 25 июля в Святошинском районе столицы произошло смертельное ДТП. Водитель легковушки насмерть сбил военнослужащего на блокпосту, еще двое военных попали в больницу.

Добавим, правоохранители сообщили о подозрении водителя автомобиля по факту смертельного ДТП, в результате которого погиб военнослужащий, а еще один военный был госпитализирован с травмами. В настоящее время решается вопрос об избрании водителю меры пресечения.

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