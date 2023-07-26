Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow ДТП arrow У Києві сталась ДТП через те, що водій заснув: постраждала дитина arrow

У Києві сталась ДТП через те, що водій заснув: постраждала дитина

26 липня 2023 11:44
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
У Києві сталась ДТП через те, що водій заснув: постраждала дитина
У Києві внаслідок ДТП постраждала дитина. Фото: поліція Київщини
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

На 78 км траси Київ-Одеса 33-річний водій заснув за кермом та спричинив аварію. Внаслідок ДТП постраждала дитина.

Про це повідомляє поліція Київщини.

Читайте також:

Деталі ДТП

Учора, 24 липня, керманич Chevrolet під час поїздки заснув за кермом та зʼїхав з дороги.

 

У Києві внаслідок ДТП постраждала дитина. Фото: поліція Київщини

Це спричинило зіткнення з деревом.

"В результаті аварії постраждав 4-річний син водія, який був пристебнутий пасками безпеки", — кажуть поліціянти.

 

У Києві внаслідок ДТП постраждала дитина. Фото: поліція Київщини

Дитина отримала травми грудної клітки та кінцівок. Хлопчика госпіталізували.

Нагадаємо, у ніч проти 25 липня у Святошинському районі столиці сталась смертельна ДТП. Водій легковика насмерть збив військовослужбовця на блокпосту, ще двоє військових потрапили до лікарні.

Додамо, правоохоронці повідомили про підозру водію автомобіля за фактом смертельної ДТП, в результаті якої загинув військовослужбовець, а ще один військовий був госпіталізований з травмами. Наразі вирішується питання про обрання водієві запобіжного заходу. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:13 Українцям, які користуються свердловинами, запроваджують нові правила

14:20 Жорстке виловлювання військовозобов'язаних: юрист вказав на новий трюк працівників ТЦК

12:07ЗМІ показали перші кадри застосування касетних боєприпасів українськими бійцями

Новина з відео

14:22 Що не можна робити під час примусового доставляння до ТЦК: поради адвоката

Новина з фото

03:02У Київській області повторні вибухи: подробиці удару ворога

None

Спецпроєкт "Герої в тилу": як кадріохірург Борис Тодуров оперував під світлом ліхтаря

Новина з фото

04:21Вибухи в Житомирській області: ворожа атака на регіон

Новина з фото

02:18Вибухи в Дніпропетровській області: деталі ворожої атаки

08:42 Циганков отримав щедру пропозицію від несподіваного клубу

22:37 "Динамо" подякувало Луческу за роботу

11:36 Українцям пояснили нюанси мобілізації обмежено придатних у серпні: це важливо

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз