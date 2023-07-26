У Києві сталась ДТП через те, що водій заснув: постраждала дитина

У Києві внаслідок ДТП постраждала дитина. Фото: поліція Київщини

На 78 км траси Київ-Одеса 33-річний водій заснув за кермом та спричинив аварію. Внаслідок ДТП постраждала дитина.

Про це повідомляє поліція Київщини.

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Деталі ДТП

Учора, 24 липня, керманич Chevrolet під час поїздки заснув за кермом та зʼїхав з дороги.

У Києві внаслідок ДТП постраждала дитина. Фото: поліція Київщини

Це спричинило зіткнення з деревом.

"В результаті аварії постраждав 4-річний син водія, який був пристебнутий пасками безпеки", — кажуть поліціянти.

У Києві внаслідок ДТП постраждала дитина. Фото: поліція Київщини

Дитина отримала травми грудної клітки та кінцівок. Хлопчика госпіталізували.

Нагадаємо, у ніч проти 25 липня у Святошинському районі столиці сталась смертельна ДТП. Водій легковика насмерть збив військовослужбовця на блокпосту, ще двоє військових потрапили до лікарні.

Додамо, правоохоронці повідомили про підозру водію автомобіля за фактом смертельної ДТП, в результаті якої загинув військовослужбовець, а ще один військовий був госпіталізований з травмами. Наразі вирішується питання про обрання водієві запобіжного заходу.