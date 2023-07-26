У Києві сталась ДТП через те, що водій заснув: постраждала дитина
На 78 км траси Київ-Одеса 33-річний водій заснув за кермом та спричинив аварію. Внаслідок ДТП постраждала дитина.
Про це повідомляє поліція Київщини.
Деталі ДТП
Учора, 24 липня, керманич Chevrolet під час поїздки заснув за кермом та зʼїхав з дороги.
Це спричинило зіткнення з деревом.
"В результаті аварії постраждав 4-річний син водія, який був пристебнутий пасками безпеки", — кажуть поліціянти.
Дитина отримала травми грудної клітки та кінцівок. Хлопчика госпіталізували.
Нагадаємо, у ніч проти 25 липня у Святошинському районі столиці сталась смертельна ДТП. Водій легковика насмерть збив військовослужбовця на блокпосту, ще двоє військових потрапили до лікарні.
Додамо, правоохоронці повідомили про підозру водію автомобіля за фактом смертельної ДТП, в результаті якої загинув військовослужбовець, а ще один військовий був госпіталізований з травмами. Наразі вирішується питання про обрання водієві запобіжного заходу.