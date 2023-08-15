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В Киеве полицейские поймали пьяную водительницу на угнанном авто

15 августа 2023 10:06
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В Киеве полицейские поймали пьяную водительницу на угнанном авто
В Киеве полицейские поймали пьяную водительницу на угнанном авто. Фото: патрульная полиция Киева
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

На днях полицейские поймали женщину в состоянии алкогольного опьянения, да еще и на угнанном авто. Правоохранители сразу составили протокол на нарушительницу.

Об этом сообщает патрульная полиция Киева.

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Подробности

По данным полицейских, к ним обратился мужчина, который и заметил фигурантку дела. По его словам, женщина ехала за ним и неоднократно нарушала ПДД.

"Инспекторы остановили указанное транспортное средство, за рулем которого находилась женщина с явными признаками алкогольного опьянения. Гражданка согласилась пройти осмотр с помощью прибора Драгер. Результат — 1,63 промилле", — говорят патрульные.

Также правоохранители выяснили, что транспортное средство находится в розыске полицией Киевской области в связи с незаконным завладением.

 

В Киеве полицейские поймали пьяную водительницу на угнанном авто. Фото: патрульная полиция Киева

Наказание горе-водители

В результате полицейские составили на женщину протокол по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения), вынесли постановление по ч. 1 ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, не имеющим соответствующих документов) КУоАП и вызвали на место следователей для последующего выяснения всех обстоятельств происшествия.

Напомним, ранее мы писали, что в ночь на 14 августа полицейские задержали нарушителя комендантского часа. Правоохранители поймали водителя под наркотиками и, вероятно, с оружием.

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