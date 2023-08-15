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У Києві поліціянти спіймали пʼяну водійку на краденому авто

15 серпня 2023 10:06
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
У Києві поліціянти спіймали пʼяну водійку на краденому авто
У Києві поліціянти спіймали пʼяну водійку на краденому авто. Фото: патрульна поліція Києва
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Днями поліціянти зловили жінку в стані алкогольного спʼяніння та ще й на викраденому авто. Правоохоронці відразу склали протокол на порушницю.

Про це повідомляє патрульна поліція Києва.

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Деталі

За даним поліцейських, до них звернувся чоловік, який і помітив фігурантку справи. За його словами, жінка їхала за ним і неодноразово порушувала ПДР.

"Інспектори зупинили вказаний транспортний засіб, за кермом якого перебувала жінка з явними ознаками алкогольного сп'яніння. Громадянка погодилась пройти огляд за допомогою приладу Драгер. Результат — 1,63 проміле", — кажуть патрульні.

Також правоохоронці зʼясували, що що транспортний засіб перебуває в розшуку поліцією Київської області, у зв'язку із незаконним заволодінням.

 

У Києві поліціянти спіймали пʼяну водійку на краденому авто. Фото: патрульна поліція Києва

Покарання горе-водійці

У результаті поліцейські склали на жінку протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортними засобами у стані алкогольного сп'яніння), винесли постанову за ч. 1 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів) КУпАП та викликали на місце слідчих для подальшого з'ясування всіх обставин події.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в ніч проти 14 серпня поліціянти затримали порушника комендантської години. Правоохоронці спіймали водія під наркотиками та, ймовірно, зі зброєю.

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