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Смертельное ДТП в Кременчуге: родственники водителя провоцируют маму погибшего

30 августа 2023 18:01
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
Смертельное ДТП в Кременчуге: маму погибшего шантажируют
Полиция на месте ДТП в Кременчуге 24 июня 2023 года. Фото: pl.npu.gov.ua
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

Родственники водителя, совершившего смертельное ДТП в Кременчуге 24 июня, все время провоцируют маму погибшего парня. Женщина контролирует ход следствия, чтобы подозреваемый не ушел от наказания, в то же время его родственники предлагают ей деньги и одновременно провоцируют ее в соцсетях.

Об этом мама погибшего 14-летнего парня рассказала эксклюзивно для Новини.LIVE.

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"Я постоянно буду репостить убийцу моего мальчика! Им это не нравится. Они считают себя безнаказанными, что так и должно быть! А при встрече пальцы мяли и просили прощения... Речи даже не может быть. И оценили жизнь ребенка в 5 тысяч долларов", – рассказала нам женщина.

По ее словам, брат обвиняемого ездит по населенному пункту на огромной скорости, постит это в соцсети и подписывает специально для нее, чтобы провоцировать.

Скорость
Скорость вождения авто. Фото: Скриншот

"Там, где 250 км/ч, это он ко мне обращается. И как может идти речь о сочувствии, когда они просят прощения у меня. Где адекватность? Я считаю, что это провокация", — добавила женщина.

Напомним, смертельное ДТП в Кременчуге произошло 24 июня. Водитель наехал на людей, переходивших дорогу. В результате погибли двое, среди которых несовершеннолетний — 14-летний парень.

Его мама уверяет, что виновник трагедии не раз совершал ДТП, поэтому женщина боится, что его семья и на этот раз откупится от следствия. Она бьет тревогу и следит за каждым шагом следователей, чтобы наказать виновных. Следственные действия продолжаются.

Добавим, что у парня, подозреваемого в совершении смертельного ДТП в Кременчуге, нашли наркотические вещества в крови. Следствие еще продолжается.

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