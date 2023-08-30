Смертельна ДТП в Кременчуці: маму загиблого шантажують

Поліція на місці ДТП у Кременчуці 24 червня 2023 року. Фото: pl.npu.gov.ua

Родичі водія, який скоїв смертельну ДТП у Кременчуці 24 червня, весь час провокують матір загиблого хлопця. Жінка контролює хід слідства, аби підозрюваний не уникнув покарання, тоді як його родичі пропонують їй гроші і водночас провокують її у соцмережах.

Про це мама загиблого 14-річного хлопця розповіла ексклюзивно для Новини.LIVE.

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"Я постійно репоститиму вбивцю мого хлопчика! Їм це не подобається. Вони вважають себе безкарними, що так і має бути! А при зустрічі пальці мнули просили вибачення... Мови навіть не може бути. І оцінили життя дитини у 5 тисяч доларів", — розповіла нам жінка.

За її словами, брат обвинуваченого їздить населеним пунктом на величезній швидкості, постить це в соцмережі і підписує спеціально для неї, аби провокувати.

Швидкість водіння авто. Фото: Скриншот

"Там, де 250 км/год, то це він до мене звертається. І як може йтися про співчуття, коли вони просять вибачення у мене. Де адекватність? Я вважаю, що це провокація", — додала жінка.

Нагадаємо, смертельна ДТП у Кременчуці сталася 24 червня. Водій наїхав на людей, які переходили дорогу. Через це загинули двоє, серед яких неповнолітній — 14-річний хлопець.

Його мама запевняє, що винуватець трагедії не раз скоював ДТП, тому жінка боїться, що його родина і цього разу відкупиться від слідства. Вона б’є на сполох і слідкує за кожним кроком слідчих, аби покарати винних. Слідчі дії тривають.

Додамо, що у хлопця, якого підозрюють у скоєнні смертельного ДТП у Кременчуці, знайшли наркотичні речовини в крові. Наразі слідство ще триває.