Что делать, если попали в ДТП: алгоритм действий от полиции

Люди на месте ДТП. Фото: UNIQA

С каждым водителем может произойти ДТП. Необходимо всегда знать алгоритм действий, если оно произошло. Особенно если есть пострадавшие.

Об этом рассказали в пресс-службе Киевской патрульной полиции.

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Выясните, есть ли пострадавшие

В первую очередь необходимо выяснить, есть ли травмированные во время аварии. Если есть, то необходимо вызвать скорую, а также оказывать помощь пострадавшим до приезда врачей.

Если потерпевшие отсутствуют, следует включить аварийную сигнализацию на автомобиле и установить знак аварийной остановки.

"Не переставляйте автомобиль на другое место. Транспортное средство должно оставаться на том месте, где произошло ДТП, чтобы полицейские имели возможность выяснить все обстоятельства происшествия", — говорится в сообщении полиции.

После этого необходимо позвонить в полицию по номеру 102 и сообщить следующую информацию:

точное место, где произошло дорожно-транспортное происшествие;

есть ли потерпевшие (если есть, то сколько и какое их состояние);

марки и модели автомобилей, получивших механические повреждения.

До приезда полиции необходимо установить свидетелей и очевидцев. Возможно, кто-то зафиксировал момент аварии на свой регистратор.

Важно знать! Если ДТП без пострадавших, происшествие будет оформлять патрульная полиция, но если есть пострадавшие — на место прибудет следственно-оперативная группа.

Право на европротокол

Также ДТП можно оформить еще одним способом — воспользоваться европротоколом, но при:

в ДТП отсутствуют травмированные и погибшие;

имеется согласие водителей транспортных средств, ставших участниками аварии, об обстоятельствах ДТП;

оба водителя имеют действующий полис обязательного страхования гражданско-правовой ответственности;

у водителей отсутствуют признаки алкогольного, наркотического или иного опьянения или нахождения под влиянием лекарственных препаратов.

сумма ущерба после ДТП не превышает 80 тысяч гривен.

В случае невыполнения хотя бы одного из указанных условий, вызов полиции обязателен.

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