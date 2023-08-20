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Что делать, если попали в ДТП: алгоритм действий от полиции

20 августа 2023 23:25
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Что делать, если попали в ДТП: алгоритм действий от полиции
Люди на месте ДТП. Фото: UNIQA
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

С каждым водителем может произойти ДТП. Необходимо всегда знать алгоритм действий, если оно произошло. Особенно если есть пострадавшие.

Об этом рассказали в пресс-службе Киевской патрульной полиции.

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Выясните, есть ли пострадавшие

В первую очередь необходимо выяснить, есть ли травмированные во время аварии. Если есть, то необходимо вызвать скорую, а также оказывать помощь пострадавшим до приезда врачей.

Если потерпевшие отсутствуют, следует включить аварийную сигнализацию на автомобиле и установить знак аварийной остановки.

"Не переставляйте автомобиль на другое место. Транспортное средство должно оставаться на том месте, где произошло ДТП, чтобы полицейские имели возможность выяснить все обстоятельства происшествия", — говорится в сообщении полиции.

После этого необходимо позвонить в полицию по номеру 102 и сообщить следующую информацию:

  • точное место, где произошло дорожно-транспортное происшествие;
  • есть ли потерпевшие (если есть, то сколько и какое их состояние);
  • марки и модели автомобилей, получивших механические повреждения.

До приезда полиции необходимо установить свидетелей и очевидцев. Возможно, кто-то зафиксировал момент аварии на свой регистратор.

Важно знать! Если ДТП без пострадавших, происшествие будет оформлять патрульная полиция, но если есть пострадавшие — на место прибудет следственно-оперативная группа.

Право на европротокол

Также ДТП можно оформить еще одним способом — воспользоваться европротоколом, но при:

  • в ДТП отсутствуют травмированные и погибшие;
  • имеется согласие водителей транспортных средств, ставших участниками аварии, об обстоятельствах ДТП;
  • оба водителя имеют действующий полис обязательного страхования гражданско-правовой ответственности;
  • у водителей отсутствуют признаки алкогольного, наркотического или иного опьянения или нахождения под влиянием лекарственных препаратов.
  • сумма ущерба после ДТП не превышает 80 тысяч гривен.

В случае невыполнения хотя бы одного из указанных условий, вызов полиции обязателен.

Ранее мы рассказывали, что в Киеве юморист и ведущая свадьба Антон Молодецкий вместе с женой танцовщицей и астрологиней Ириной Валинкевич попали в ужасное ДТП . Легковой автомобиль на скорости 230 км/ч врезался в такси, где находились мужчина с женщиной.

Также мы сообщали, как получить страховку и доплату за нее после ДТП .

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