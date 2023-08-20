Що робити, якщо потрапили у ДТП: алгоритм дій від поліції

Люди на місці ДТП. Фото: UNIQA

З кожним водієм може статися дорожньо-транспортна пригода. Необхідно завжди знати алгоритм дій, якщо вона сталася. Особливо, якщо є постраждалі.

Про це розповыли у прес-службі Київської патрульної поліції.

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З'ясуйте, чи є постраждалі

В першу чергу необхідно з'ясувати, чи є травмовані під час аварії. Якщо є, то необхідно викликати швидку, а також надавати допомогу постраждалим особам до приїзду лікарів.

Якщо потерпілі відсутні, варто увімкнути аварійну сигналізацію на автомобілі та встановити знак аварійної зупинки.

"Не переставляйте автомобіль на інше місце. Транспортний засіб повинен залишатись на тому місці, де сталась ДТП, щоб поліцейські мали змогу з’ясувати всі обставини пригоди", — йдеться у повідомленні поліції.

Після цього необхідно зателефонували до поліції за номером 102 та повідомити наступну інформацію:

точне місце, де трапилась дорожньо-транспортна пригода;

чи є потерпілі (якщо є, то скільки і який їхній стан);

марки та моделі автівок, які отримали механічні пошкодження.

До приїзду поліції необхідно встановити свідків та очевидців. Можливо хтось зафіксував момент аварії на свій реєстратор.

Важливо знати! Якщо ДТП без потерпілих, то пригоду оформлятиме патрульна поліція, але якщо є потерпілі — на місце прибуде слідчо-оперативна група.

Право на європротокол

Також ДТП можна оформити ще одним способом — скористатися європротоколом, але за умов, якщо:

у ДТП відсутні травмовані та загиблі люди;

наявна згода водіїв транспортних засобів, які стали учасниками аварії, щодо обставин ДТП;

обидва водії мають чинний поліс обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності;

у водіїв відсутні ознаки алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів.

сума збитків після ДТП не перевищує 80 тисяч гривень.

У разі невиконання хоча б однієї із зазначених умов, виклик поліції є обов’язковим.

Раніше ми розповідали, що у Києві гуморист та ведучий весіль Антон Молодецький разом із дружиною танцівницею та астрологинею Іриною Валінкевич потрапили в жахливу ДТП. Легкове авто на швидкості 230 км/год врізалося в таксі, де перебували чоловік з жінкою.

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