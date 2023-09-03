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Полиция сообщила детали жуткого ДТП в Ровенской области, в котором погиб ребенок

3 сентября 2023 20:05
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Полиция сообщила детали жуткого ДТП в Ровенской области, в котором погиб ребенок
Автомобильная авария в Ровенской области 3 сентября 2023 года. Фото: Полиция Ровенщины
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

В результате автомобильной аварии в Ровенской области, которая произошла сегодня, 3 сентября, погибла трехлетняя девочка. Еще восемь человек получили травмы.

Подробности ужасной аварии рассказали в пресс-службе полиции Ровенской области.

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Как произошла авария

Полицейские установили, что 35-летний водитель автомобиля Opel Vectra выезжал с обочины, чтобы выполнить маневр разворота в неустановленном месте.

"В этот момент произошло столкновение с попутной легковушкой Skoda Octavia под управлением 27-летнего жителя Сарненского района", — говорится в сообщении.

ДТП в Ровенской области 3 сентября 2023г. Фото: Полиция Ровенской области
ДТП в Ровенской области 3 сентября 2023г. Фото: Полиция Ровенской области

Что известно о пострадавших

В салоне автомобиля Opel, как рассказали в полиции, находился сам водитель, его 31-летняя жена и четверо детей от года до шести. Один ребенок — трехлетняя девочка — в результате полученных травм погиб.

ДТП в Ровенской области 3 сентября 2023г. Фото: Полиция Ровенской области
ДТП в Ровенской области 3 сентября 2023г. Фото: Полиция Ровенской области

"Водитель, его жена и шестилетняя дочь — в тяжелом состоянии. Еще двоих пострадавших детей доставили в медучреждения с травмами разной степени", — отмечают в полиции.

ДТП в Ровенской области 3 сентября 2023г. Фото: Полиция Ровенской области
ДТП в Ровенской области 3 сентября 2023г. Фото: Полиция Ровенской области

Пострадали в ДТП также 27-летний водитель и два пассажира легковушки Skoda: 38-летний житель Сарненщины и 48-летний волынянин. Их также доставили в больницу.

В настоящее время продолжается расследование инцидента. Правоохранители отобрали у водителей биологические образцы.

ДТП в Ровенской области 3 сентября 2023г. Фото: Полиция Ровенской области
ДТП в Ровенской области 3 сентября 2023г. Фото: Полиция Ровенской области

Напомним, ранее стало известно, что днем 3 сентября в селе Малушка на Ровенщине произошло смертельное ДТП. В результате аварии погиб ребенок, еще восемь человек получили травмы.

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