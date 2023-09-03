Полиция сообщила детали жуткого ДТП в Ровенской области, в котором погиб ребенок
В результате автомобильной аварии в Ровенской области, которая произошла сегодня, 3 сентября, погибла трехлетняя девочка. Еще восемь человек получили травмы.
Подробности ужасной аварии рассказали в пресс-службе полиции Ровенской области.
Как произошла авария
Полицейские установили, что 35-летний водитель автомобиля Opel Vectra выезжал с обочины, чтобы выполнить маневр разворота в неустановленном месте.
"В этот момент произошло столкновение с попутной легковушкой Skoda Octavia под управлением 27-летнего жителя Сарненского района", — говорится в сообщении.
Что известно о пострадавших
В салоне автомобиля Opel, как рассказали в полиции, находился сам водитель, его 31-летняя жена и четверо детей от года до шести. Один ребенок — трехлетняя девочка — в результате полученных травм погиб.
"Водитель, его жена и шестилетняя дочь — в тяжелом состоянии. Еще двоих пострадавших детей доставили в медучреждения с травмами разной степени", — отмечают в полиции.
Пострадали в ДТП также 27-летний водитель и два пассажира легковушки Skoda: 38-летний житель Сарненщины и 48-летний волынянин. Их также доставили в больницу.
В настоящее время продолжается расследование инцидента. Правоохранители отобрали у водителей биологические образцы.
Напомним, ранее стало известно, что днем 3 сентября в селе Малушка на Ровенщине произошло смертельное ДТП. В результате аварии погиб ребенок, еще восемь человек получили травмы.