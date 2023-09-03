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Поліція повідомила деталі моторошної ДТП на Рівненщині, у якій загинула дитина

3 вересня 2023 20:05
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Поліція повідомила деталі моторошної ДТП на Рівненщині, у якій загинула дитина
Автомобільна аварія на Рівненщині 3 вересня 2023 року. Фото: Поліція Рівненщини
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Внаслідок автомобільної аварії на Рівненщині, яка сталася сьогодні, 3 вересня, загинула трирічна дівчинка. Ще восьмеро людей отримали травми. 

Подробиці жахливої аварії розповіли у пресслужбі поліції Рівненської області

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Як трапилася аварія

Попередньо поліцейські встановили, що 35-річний водій автівки Opel Vectra виїжджав із узбіччя, щоб виконати маневр розвороту у невстановленому місці. 

"У цей момент сталося зіткнення із попутним легковиком Skoda Octavia під керуванням 27-річного жителя Сарненського району", — йдеться у повідомленні. 

ДТП у Рівненській області 3 вересня 2023 року. Фото: Поліція Рівненської області
ДТП у Рівненській області 3 вересня 2023 року. Фото: Поліція Рівненської області

Що відомо про постраждалих

У салоні автомобіля Opel, як розповіли у поліції, перебував сам водій, його 31-річна дружина та четверо дітей віком від року до шести. Одна дитина — трирічна дівчинка — внаслідок отриманих травм загинула. 

ДТП у Рівненській області 3 вересня 2023 року. Фото: Поліція Рівненської області
ДТП у Рівненській області 3 вересня 2023 року. Фото: Поліція Рівненської області

"Водій, його дружина та шестирічна донька — у тяжкому стані. Іще двох потерпілих дітей доставили до медзакладів із травмами різного ступеня", — зазначають у поліції. 

ДТП у Рівненській області 3 вересня 2023 року. Фото: Поліція Рівненської області
ДТП у Рівненській області 3 вересня 2023 року. Фото: Поліція Рівненської області

Постраждали у ДТП також 27-річний водій та двоє пасажирів легковика Skoda: 38-річний житель Сарненщини та 48-річний волинянин. Їх також доставили до лікарні. 

Наразі триває розслідування щодо інциденту. Правоохоронці відібрали у водіїв біологічні зразки. 

ДТП у Рівненській області 3 вересня 2023 року. Фото: Поліція Рівненської області
ДТП у Рівненській області 3 вересня 2023 року. Фото: Поліція Рівненської області

Нагадаємо, раніше стало відомо, що вдень 3 вересня у селі Малушка, що на Рівненщині, сталася смертельна ДТП. Внаслідок аварії загинула дитина, ще вісім людей отримали травми.

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