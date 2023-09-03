Поліція повідомила деталі моторошної ДТП на Рівненщині, у якій загинула дитина
Внаслідок автомобільної аварії на Рівненщині, яка сталася сьогодні, 3 вересня, загинула трирічна дівчинка. Ще восьмеро людей отримали травми.
Подробиці жахливої аварії розповіли у пресслужбі поліції Рівненської області.
Як трапилася аварія
Попередньо поліцейські встановили, що 35-річний водій автівки Opel Vectra виїжджав із узбіччя, щоб виконати маневр розвороту у невстановленому місці.
"У цей момент сталося зіткнення із попутним легковиком Skoda Octavia під керуванням 27-річного жителя Сарненського району", — йдеться у повідомленні.
Що відомо про постраждалих
У салоні автомобіля Opel, як розповіли у поліції, перебував сам водій, його 31-річна дружина та четверо дітей віком від року до шести. Одна дитина — трирічна дівчинка — внаслідок отриманих травм загинула.
"Водій, його дружина та шестирічна донька — у тяжкому стані. Іще двох потерпілих дітей доставили до медзакладів із травмами різного ступеня", — зазначають у поліції.
Постраждали у ДТП також 27-річний водій та двоє пасажирів легковика Skoda: 38-річний житель Сарненщини та 48-річний волинянин. Їх також доставили до лікарні.
Наразі триває розслідування щодо інциденту. Правоохоронці відібрали у водіїв біологічні зразки.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що вдень 3 вересня у селі Малушка, що на Рівненщині, сталася смертельна ДТП. Внаслідок аварії загинула дитина, ще вісім людей отримали травми.