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На Рівненщині сталася жахлива ДТП: загинула дитина, багато постраждалих

3 вересня 2023 16:17
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
На Рівненщині сталася жахлива ДТП: загинула дитина, багато постраждалих
Місце ДТП у Рівненській області. Фото: ДСНС України
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Сьогодні, 3 вересня, у селі Малушка, що на Рівненщині, сталася смертельна ДТП. Внаслідок аварії одна дитина загинула, ще вісім отримали поранення.

Про це повідомляє Поліція Рівненщини.

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Рух перекритий

"Поліцейські працюють на місці смертельної ДТП у Рівненському районі. Рух на цій ділянці автодороги "Городище — Рівне — Старокостянтинів" ускладнений: для легкових автомобілів облаштували об'їзд", — зазначили у повідомленні.

Місце ДТП. Фото: Поліція Рівненщини

Як сталася аварія

Як відомо, ДТП сталася через зіткнення двох автівок — Skoda та Opel.

Місце ДТП. Фото: Поліція Рівненщини

У поліції додали, що потерпілих шпиталізували до лікарні. 

"Для деблокування тіла загиблої дитини залучалося 8 рятувальників та 2 одиниці техніки ДСНС", — додали у пресслужбі ДСНС України. 

Місце ДТП. Фото: ДСНС України
Медики рятують постраждалого через ДТП. Фото: ДСНС України

Раніше поблизу міста Шепетівка, що на Хмельниччині, сталася ДТП. Внаслідок аварії загинуло двоє людей, ще троє були травмовані.

Нагадаємо, 29 серпня близько 12:00 на автодорозі Київ — Чоп неподалік села Раковець Львівського району сталася смертельна ДТП. Унаслідок аварії на місці трагедії загинув дворічний хлопчик.

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