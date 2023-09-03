На Рівненщині сталася жахлива ДТП: загинула дитина, багато постраждалих

Місце ДТП у Рівненській області. Фото: ДСНС України

Сьогодні, 3 вересня, у селі Малушка, що на Рівненщині, сталася смертельна ДТП. Внаслідок аварії одна дитина загинула, ще вісім отримали поранення.

Про це повідомляє Поліція Рівненщини.

Читайте також:

Рух перекритий

"Поліцейські працюють на місці смертельної ДТП у Рівненському районі. Рух на цій ділянці автодороги "Городище — Рівне — Старокостянтинів" ускладнений: для легкових автомобілів облаштували об'їзд", — зазначили у повідомленні.

Місце ДТП. Фото: Поліція Рівненщини

Як сталася аварія

Як відомо, ДТП сталася через зіткнення двох автівок — Skoda та Opel.

Місце ДТП. Фото: Поліція Рівненщини

У поліції додали, що потерпілих шпиталізували до лікарні.

"Для деблокування тіла загиблої дитини залучалося 8 рятувальників та 2 одиниці техніки ДСНС", — додали у пресслужбі ДСНС України.

Місце ДТП. Фото: ДСНС України

Медики рятують постраждалого через ДТП. Фото: ДСНС України

Раніше поблизу міста Шепетівка, що на Хмельниччині, сталася ДТП. Внаслідок аварії загинуло двоє людей, ще троє були травмовані.

Нагадаємо, 29 серпня близько 12:00 на автодорозі Київ — Чоп неподалік села Раковець Львівського району сталася смертельна ДТП. Унаслідок аварії на місці трагедії загинув дворічний хлопчик.