В Ровенской области произошло ужасное ДТП: погиб ребенок, много пострадавших

Место ДТП в Ровенской области. Фото: ГСЧС Украины

Сегодня, 3 сентября, в селе Малушка Ровенской области произошло смертельное ДТП. В результате аварии один ребенок погиб, еще восемь получили ранения.

Об этом сообщает Полиция Ровенской области.

Читайте также:

Движение перекрыто

"Полицейские работают на месте смертельного ДТП в Ровенском районе. Движение на этом участке автодороги "Городище — Ровно — Староконстантинов" затруднено: для легковых автомобилей обустроили объезд", — отметили в сообщении.

Место ДТП. Фото: Полиция Ровенской области

Как произошла авария

Как известно, ДТП произошло из-за столкновения двух автомобилей — Skoda и Opel.

Место ДТП. Фото: Полиция Ровенской области

В полиции добавили, что пострадавших госпитализировали в больницу.

"Для деблокирования тела погибшего ребенка привлекалось 8 спасателей и 2 единицы техники ГСЧС", — добавили в пресс-службе ГСЧС Украины.

Место ДТП. Фото: ГСЧС Украины

Медики спасают пострадавшего из-за ДТП. Фото: ГСЧС Украины

Ранее вблизи города Шепетовка в Хмельницкой области произошло ДТП. В результате аварии погибли два человека, еще трое были травмированы.

Напомним, 29 августа около 12:00 на автодороге Киев — Чоп недалеко от села Раковец Львовского района произошло смертельное ДТП. В результате аварии на месте трагедии погиб двухлетний мальчик.