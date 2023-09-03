В Ровенской области произошло ужасное ДТП: погиб ребенок, много пострадавших
Сегодня, 3 сентября, в селе Малушка Ровенской области произошло смертельное ДТП. В результате аварии один ребенок погиб, еще восемь получили ранения.
Об этом сообщает Полиция Ровенской области.
Движение перекрыто
"Полицейские работают на месте смертельного ДТП в Ровенском районе. Движение на этом участке автодороги "Городище — Ровно — Староконстантинов" затруднено: для легковых автомобилей обустроили объезд", — отметили в сообщении.
Как произошла авария
Как известно, ДТП произошло из-за столкновения двух автомобилей — Skoda и Opel.
В полиции добавили, что пострадавших госпитализировали в больницу.
"Для деблокирования тела погибшего ребенка привлекалось 8 спасателей и 2 единицы техники ГСЧС", — добавили в пресс-службе ГСЧС Украины.
Ранее вблизи города Шепетовка в Хмельницкой области произошло ДТП. В результате аварии погибли два человека, еще трое были травмированы.
Напомним, 29 августа около 12:00 на автодороге Киев — Чоп недалеко от села Раковец Львовского района произошло смертельное ДТП. В результате аварии на месте трагедии погиб двухлетний мальчик.