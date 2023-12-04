Вблизи польской границы произошло ДТП с участием международного автобуса

Последствия ДТП в Волынской области. Фото: Нацполиция

На автодороге Киев — Ковель — Ягодин возле села Вишнив в Ковельском районе 3 декабря произошло ДТП с участием международного автобуса. Повреждения получили два человека.

Об этом сообщили 4 декабря в Нацполиции.

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Правоохранители рассказали, что 39-летний житель этого же района, управляя грузовиком DAF, столкнулся с рейсовым международным автобусом сообщением Киев — Варшава под управлением 30-летнего местного жителя.

Последствия ДТП в Волынской области. Фото: Нацполиция

Последствия ДТП в Волынской области. Фото: Нацполиция 1/2 _ 2

В результате аварии водитель и 46-летняя пассажирка автобуса получили телесные повреждения, но госпитализироваться отказались.

"По факту происшествия сведения следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается", — говорится в сообщении.

Напомним, на трассе Киев — Ковель 4 декабря произошло серьезное ДТП с участием трех автомобилей. В результате аварии пострадали три пассажирки.

Кроме того, вечером 1 декабря во Львовской области произошло ДТП с участием двух грузовиков и одного легкового автомобиля. Все трое водителей госпитализированы в больницу с телесными повреждениями.