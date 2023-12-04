Вблизи польской границы произошло ДТП с участием международного автобуса
На автодороге Киев — Ковель — Ягодин возле села Вишнив в Ковельском районе 3 декабря произошло ДТП с участием международного автобуса. Повреждения получили два человека.
Об этом сообщили 4 декабря в Нацполиции.
Что известно о ДТП
Правоохранители рассказали, что 39-летний житель этого же района, управляя грузовиком DAF, столкнулся с рейсовым международным автобусом сообщением Киев — Варшава под управлением 30-летнего местного жителя.
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Последствия ДТП в Волынской области. Фото: Нацполиция
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Последствия ДТП в Волынской области. Фото: Нацполиция
В результате аварии водитель и 46-летняя пассажирка автобуса получили телесные повреждения, но госпитализироваться отказались.
"По факту происшествия сведения следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается", — говорится в сообщении.
Напомним, на трассе Киев — Ковель 4 декабря произошло серьезное ДТП с участием трех автомобилей. В результате аварии пострадали три пассажирки.
Кроме того, вечером 1 декабря во Львовской области произошло ДТП с участием двух грузовиков и одного легкового автомобиля. Все трое водителей госпитализированы в больницу с телесными повреждениями.
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