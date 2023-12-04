Поблизу польського кордону трапилася ДТП за участю міжнародного автобуса

Наслідки ДТП на Волині. Фото: Нацполіція

На автодорозі Київ — Ковель — Ягодин поблизу села Вишнів у Ковельському районі 3 грудня трапилася ДТП за участю міжнародного автобуса. Ушкодження отримали двоє людей.

Про це 4 грудня повідомили в Нацполіції.

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Що відомо про ДТП

Правоохоронці розповіли, що 39-річний житель цього ж району, керуючи вантажівкою DAF, зіткнувся із рейсовим міжнародним автобусом сполученням Київ — Варшава під керуванням 30-річного місцевого жителя.

Наслідки ДТП на Волині. Фото: Нацполіція

Наслідки ДТП на Волині. Фото: Нацполіція 1 / 2

Внаслідок аварії водій та 46-річна пасажирка автобуса отримали тілесні ушкодження, але госпіталізуватись відмовилися.

"За фактом автопригоди відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Слідство триває", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на трасі Київ — Ковель 4 грудня трапилась серйозна ДТП за участю трьох автомобілів. Внаслідок аварії постраждали троє пасажирок.

Окрім того, увечері 1 грудня у Львівській області сталася ДТП за участі двох вантажівок та одного легкового автомобіля. Усі троє водіїв госпіталізовані до лікарні з тілесними ушкодженнями.