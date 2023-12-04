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Поблизу польського кордону трапилася ДТП за участю міжнародного автобуса

4 грудня 2023 12:58
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Поблизу польського кордону трапилася ДТП за участю міжнародного автобуса
Наслідки ДТП на Волині. Фото: Нацполіція
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

На автодорозі Київ — Ковель — Ягодин поблизу села Вишнів у Ковельському районі 3 грудня трапилася ДТП за участю міжнародного автобуса. Ушкодження отримали двоє людей. 

Про це 4 грудня повідомили в Нацполіції. 

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Що відомо про ДТП

Правоохоронці розповіли, що 39-річний житель цього ж району, керуючи вантажівкою DAF, зіткнувся із рейсовим міжнародним автобусом сполученням Київ — Варшава під керуванням 30-річного місцевого жителя.

  • Наслідки ДТП на Волині. Фото: Нацполіція
  • Наслідки ДТП на Волині. Фото: Нацполіція
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Внаслідок аварії водій та 46-річна пасажирка автобуса отримали тілесні ушкодження, але госпіталізуватись відмовилися. 

"За фактом автопригоди відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Слідство триває", — йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, на трасі Київ — Ковель 4 грудня трапилась серйозна ДТП за участю трьох автомобілів. Внаслідок аварії постраждали троє пасажирок.

Окрім того, увечері 1 грудня у Львівській області сталася ДТП за участі двох вантажівок та одного легкового автомобіля. Усі троє водіїв госпіталізовані до лікарні з тілесними ушкодженнями. 

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