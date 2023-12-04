Поблизу польського кордону трапилася ДТП за участю міжнародного автобуса
На автодорозі Київ — Ковель — Ягодин поблизу села Вишнів у Ковельському районі 3 грудня трапилася ДТП за участю міжнародного автобуса. Ушкодження отримали двоє людей.
Про це 4 грудня повідомили в Нацполіції.
Що відомо про ДТП
Правоохоронці розповіли, що 39-річний житель цього ж району, керуючи вантажівкою DAF, зіткнувся із рейсовим міжнародним автобусом сполученням Київ — Варшава під керуванням 30-річного місцевого жителя.
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Наслідки ДТП на Волині. Фото: Нацполіція
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Наслідки ДТП на Волині. Фото: Нацполіція
Внаслідок аварії водій та 46-річна пасажирка автобуса отримали тілесні ушкодження, але госпіталізуватись відмовилися.
"За фактом автопригоди відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Слідство триває", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, на трасі Київ — Ковель 4 грудня трапилась серйозна ДТП за участю трьох автомобілів. Внаслідок аварії постраждали троє пасажирок.
Окрім того, увечері 1 грудня у Львівській області сталася ДТП за участі двох вантажівок та одного легкового автомобіля. Усі троє водіїв госпіталізовані до лікарні з тілесними ушкодженнями.
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