Пьяное ДТП со Ступкой — актер просит суд не отправлять его за решетку

Актер Остап Ступка на судебном заседании. Скриншот

В Киеве начался суд по делу о ДТП с участием актера Остапа Ступки, в результате которого пострадал человек. В крови актера было зафиксировано наличие алкоголя, однако он просит суд вместо тюремного заключения назначить ему штраф и забрать права.

Такое заявление Остап Ступка сделал во время судебного заседания.

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Ступка попросил смягчить ему наказание: вместо 3 лет ареста — присудить штраф в размере 10 000 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан и лишить водительских прав на 5 лет.

"С момента дорожно-транспортного происшествия я сразу осознал свою вину и негативные последствия своего поступка. Я искренне раскаялся и принял все меры по устранению этих негативных последствий", — сказал Ступка в суде.

Он уточнил, что полностью и досрочно выполнил условия договора, заключенного с потерпевшим Гонтой Ярославом Васильевичем.

Известно, что Ступка за рулем Range Rover, двигаясь по ул. Федорова в направлении перекрестка с ул. К. Малевича, выехал на встречную полосу и совершил наезд на припаркованный на улице Mitsubishi. В результате ДТП мужчина, находившийся в легковушке, получил травмы и был госпитализирован. Ступку задержали на месте происшествия, также было зафиксировано 1,62 промилле алкоголя в его крови.

Напомним, что во время судебных прений прокурор просил признать обвиняемого виновным в предъявленном обвинении и назначить ему наказание в виде 3 лет лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами на 5 лет.