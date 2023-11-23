П'яна ДТП зі Ступкою — актор просить суд не відправляти його за ґрати
У Києві почався суд у справі щодо ДТП за участі актора Остапа Ступки, в результаті якої постраждала людина. У крові актора було зафіксовано наявність алкоголю, проте він просить суд замість ув'язнення призначити йому штраф та забрати права.
Таку заяву Остап Ступка зробив під час судового засідання.
Чому Ступка просить суд пом'якшити вид покарання за п'яну ДТП
Ступка попросив помʼякшити йому покарання: замість 3 років арешту — присудити штраф у розмірі 10 000 неоподаткованих мінімум доходів громадян та позбавлення прав на 5 років.
"З моменту дорожньо-транспортної пригоди я одразу усвідомив свою провину і негативні наслідки свого вчинку. Я щиро розкаявся і вжив усіх заходів щодо усунення цих негативних наслідків", — сказав Ступка у суді.
Він уточнив, що повністю і достроково виконав умови договору, який уклав із потерпілим Гонтою Ярославом Васильовичем.
Відомо, що Ступка за кермом Range Rover, рухаючись по вул. Федорова у напрямку перехрестя з вул. К. Малевича, виїхав на зустрічну смугу та скоїв наїзд на припаркований на вулиці Mitsubishi. Внаслідок ДТП чоловік, який перебував у легковику, отримав травми та був госпіталізований. Ступку затримали на місці події, також було зафіксовано 1,62 проміле алкоголю в його крові.
Нагадаємо, що під час судових дебатів прокурор просив визнати обвинуваченого винним у пред’явленому обвинуваченні та призначити йому покарання у вигляді 3 років позбавлення волі з позбавленням права керування транспортними засобами на 5 років.
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