П'яна ДТП зі Ступкою — актор просить суд не відправляти його за ґрати

Актор Остап Ступка на судовому засіданні. Скриншот

У Києві почався суд у справі щодо ДТП за участі актора Остапа Ступки, в результаті якої постраждала людина. У крові актора було зафіксовано наявність алкоголю, проте він просить суд замість ув'язнення призначити йому штраф та забрати права.

Таку заяву Остап Ступка зробив під час судового засідання.

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Ступка попросив помʼякшити йому покарання: замість 3 років арешту — присудити штраф у розмірі 10 000 неоподаткованих мінімум доходів громадян та позбавлення прав на 5 років.

"З моменту дорожньо-транспортної пригоди я одразу усвідомив свою провину і негативні наслідки свого вчинку. Я щиро розкаявся і вжив усіх заходів щодо усунення цих негативних наслідків", — сказав Ступка у суді.

Він уточнив, що повністю і достроково виконав умови договору, який уклав із потерпілим Гонтою Ярославом Васильовичем.

Відомо, що Ступка за кермом Range Rover, рухаючись по вул. Федорова у напрямку перехрестя з вул. К. Малевича, виїхав на зустрічну смугу та скоїв наїзд на припаркований на вулиці Mitsubishi. Внаслідок ДТП чоловік, який перебував у легковику, отримав травми та був госпіталізований. Ступку затримали на місці події, також було зафіксовано 1,62 проміле алкоголю в його крові.

Нагадаємо, що під час судових дебатів прокурор просив визнати обвинуваченого винним у пред’явленому обвинуваченні та призначити йому покарання у вигляді 3 років позбавлення волі з позбавленням права керування транспортними засобами на 5 років.