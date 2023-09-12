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Патрульный сбил 15-летнюю: "следователи не имеют конкретных доказательств". Эксклюзивные подробности

12 сентября 2023 16:25
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
Смертельное ДТП с участием правоохранителя: детали следствия
ДТП в Харьковской области с участием госслужащего. Фото: скриншот с видео
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

Патрульный полицейский города Киева, который 2 августа 2023 насмерть сбил 15-летнюю девочку, находится на свободе. Следователь сообщил родным, что пока нет конкретных доказательств, что водитель виноват.

О том, на каком этапе идет следствие и какие доказательства уже удалось собрать родным, Новини.LIVE эксклюзивно узнало у крестного отца погибшей.

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"Был следственный эксперимент со свидетелями. Выстроили все автомобили, как оно было. Два эксперимента было. Дальше будут уже в ДБР или где все складывать вместе, как было правильно. Это все. Его не взяли под стражу, потому что как говорит следователь, нет конкретных доказательств, что он виноват", — рассказал мужчина.

Он добавил, что свидетелями по делу выступают два водителя, которые двигались перед и позади машины, сбившей девочку. А также среди свидетелей военный, который вызвал скорую и полицию на месте ДТП.

"Пришли из морга все подтверждения. Правоохранители говорят, что такой порядок действий — все идет так, как прописано в процессуальном кодексе", — добавил мужчина.

Альбина Харченко
Погибшая Альбина Харченко. Фото: соцсети

Напомним, ДТП с участием правоохранителя произошло на Харьковщине. В результате погибла 15-летняя девушка. Водителя допросили на месте трагедии — он оказался полицейским. Родители погибшей школьницы вместе с адвокатом пытаются контролировать расследование, чтобы подозреваемый не ушел от ответственности.

Добавим, что после публичной огласки на Facebook Департамента внутренней безопасности НПУ появилась дополнительная информация по ДТП. В нем сообщается, что водитель по результатам медицинского обследования был в трезвом состоянии.

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