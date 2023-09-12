Смертельна ДТП за участю правоохоронця: деталі слідства

ДТП на Харківщині за участю держслужбовця. Фото: скриншот з відео

Патрульний поліцейський міста Києва, який 2 серпня 2023 року на смерть збив 15-річну дівчинку, перебуває на волі. Слідчий повідомив рідним, що поки немає конкретних доказів, що водій винуватий.

Про те, на якому етапі йде слідство і які докази вже вдалося зібрати рідним, Новини.LIVE ексклюзивно дізналося в хрещеного батька загиблої.

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"Був слідчий експеримент зі свідками. Вишикували всі автомобілі, як воно було. Два експерименти було. Далі будуть вже в ДБР чи десь все складати докупи, як було правильно. Це все. Його не взяли під варту, бо як каже слідчий, немає конкретних доказів, що він винуватий", — розповів чоловік.

Він додав, що свідками у справі виступають два водії, які рухалися перед і позаду автівки, яка збила дівчинку. А також серед свідків військовий, який викликав швидку та поліцію на місці ДТП.

"Прийшли з моргу всі підтвердження. Правоохоронці кажуть, що такий порядок дій — все йде так, як прописано в процесуальному кодексі", — додав чоловік.

Загибла Альбіна Харченко. Фото: соцмережі

Нагадаємо, ДТП за участі правоохоронця сталася на Харківщині. В результаті загинула 15-річна дівчина. Водія допитали на місці трагедії — він виявився поліцейським. Нині батьки загиблої школярки разом з адвокатом намагаються контролювати розслідування, аби підозрюваний не уникнув відповідальності.

Додамо, що після публічного розголосу на Facebook Департаменту внутрішньої безпеки НПУ з'явилася додаткова інформація щодо ДТП. У ній повідомляється, що водій за результатами медичного обстеження був у тверезому стані.