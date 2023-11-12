В Винницкой области столкнулись Lanos и KIA — погиб человек, еще пятеро пострадали

ДТП в Винницкой области. Фото: ГСЧС

В Винницкой области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей — Lanos и KIA. В результате аварии погиб человек, еще пять человек пострадали.

Об этом сообщает ГСЧС.

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"В 15:02 спасателям сообщили об автопроисшествии, которое произошло вблизи Винницы, а именно на Немировском шоссе произошло столкновение двух автомобилей DAEWOO LANOS и KIA OPTIMA", — говорится в сообщении.

Известно, что в ДТП погиб один человек, еще пять человек были травмированы, среди них трое детей — в возрасте 4, 8 и 10 лет.

Всех пострадавших, кроме водителя KIA OPTIMA, госпитализировали.

В настоящее время правоохранители устанавливают причину происшествия.

ДТП в Винницкой области. Фото: ГСЧС

Напомним, что в селе Здовбица в Ровенской области 12 ноября произошло дорожно-транспортное происшествие с участием инкассаторского авто. Пострадали четыре человека, их доставили в больницу.