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В Винницкой области столкнулись два автомобиля — погиб человек, среди пострадавших дети

12 ноября 2023 23:10
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Винницкой области столкнулись Lanos и KIA — погиб человек, еще пятеро пострадали
ДТП в Винницкой области. Фото: ГСЧС
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Винницкой области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей — Lanos и KIA. В результате аварии погиб человек, еще пять человек пострадали.

Об этом сообщает ГСЧС.

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"В 15:02 спасателям сообщили об автопроисшествии, которое произошло вблизи Винницы, а именно на Немировском шоссе произошло столкновение двух автомобилей DAEWOO LANOS и KIA OPTIMA", — говорится в сообщении.

Известно, что в ДТП погиб один человек, еще пять человек были травмированы, среди них трое детей — в возрасте 4, 8 и 10 лет.

Всех пострадавших, кроме водителя KIA OPTIMA, госпитализировали.

В настоящее время правоохранители устанавливают причину происшествия.

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ДТП в Винницкой области. Фото: ГСЧС

Напомним, что в селе Здовбица в Ровенской области 12 ноября произошло дорожно-транспортное происшествие с участием инкассаторского авто. Пострадали четыре человека, их доставили в больницу.

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