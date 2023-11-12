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На Вінниччині зіткнулися два авто — загинула людина, серед постраждалих діти

12 листопада 2023 23:10
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
На Вінниччині зіткнулися Lanos та KIA — загинула людина, ще пʼятеро постраждали
ДТП у Вінницькій області. Фото: ДСНС
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Вінницькій області сталася дорожньо-транспортна пригода за участі двох авто — Lanos та KIA. Внаслідок аварії загинула людина, ще пʼятеро людей постраждали.

Про це повідомляє ДСНС.

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"О 15:02 рятувальників повідомили про автопригоду, що сталася поблизу Вінниці, а саме на Немирівському шосе відбулось зіткнення двох автомобілів DAEWOO LANOS та KIA OPTIMA", — йдеться у повідомленні.

Відомо, що під час ДТП загинула одна людина, ще п'ять людей були травмовані, серед них троє дітей — віком 4, 8 і 10 років.

Всіх постраждалих, окрім водія KIA OPTIMA, ушпиталили.

Наразі правоохоронці встановлюють причину автопригоди. 

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ДТП на Вінниччині. Фото: ДСНС

Нагадаємо, що у селі Здовбиця на Рівненщині 12 листопада сталася дорожньо-транспортна пригода за участю інкасаторського авто. Постраждали четверо людей, їх доставили до лікарні.

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