На Вінниччині зіткнулися Lanos та KIA — загинула людина, ще пʼятеро постраждали

На Вінниччині зіткнулися два авто — загинула людина, серед постраждалих діти
У Вінницькій області сталася дорожньо-транспортна пригода за участі двох авто — Lanos та KIA. Внаслідок аварії загинула людина, ще пʼятеро людей постраждали.
Про це повідомляє ДСНС.
ДТП на Вінниччині 12 листопада
"О 15:02 рятувальників повідомили про автопригоду, що сталася поблизу Вінниці, а саме на Немирівському шосе відбулось зіткнення двох автомобілів DAEWOO LANOS та KIA OPTIMA", — йдеться у повідомленні.
Відомо, що під час ДТП загинула одна людина, ще п'ять людей були травмовані, серед них троє дітей — віком 4, 8 і 10 років.
Всіх постраждалих, окрім водія KIA OPTIMA, ушпиталили.
Наразі правоохоронці встановлюють причину автопригоди.
Нагадаємо, що у селі Здовбиця на Рівненщині 12 листопада сталася дорожньо-транспортна пригода за участю інкасаторського авто. Постраждали четверо людей, їх доставили до лікарні.
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