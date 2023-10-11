На трассе под Киевом произошло тройное ДТП: движение затруднено

Место ДТП. Фото: Патрульная полиция Украины

Сегодня, 11 октября, на автодороге Киев — Одесса произошло ДТП. Авария случилась на 142 километре автодороги.

Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Украины.

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Отмечается, что ДТП произошло при участии трех транспортных средств.

Место ДТП. Фото: Патрульная полиция Украины

Усложненное движение

"Движение транспорта затруднено в направлении города Киева. Патрульные обеспечивают регулирование и безопасность дорожного движения", — говорится в сообщении.

Патрульные призвали водителей планировать свои поездки, учитывая эту информацию.

"Управляйте ответственно, неуклонно соблюдайте правила дорожного движения и не превышайте скоростной режим", — добавили в сообщении.

О том, есть ли пострадавшие, в полиции не сообщили.

Напомним, 5 октября в Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие. Автомобили столкнулись на Русановской набережной.

Также мы писали, что на трассе Одесса — Рени произошло ДТП с грузовиком. Известно, что водитель легковушки не предоставила преимущество водителю "DAF", в результате чего произошло столкновение.