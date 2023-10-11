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На трасі під Києвом сталася потрійна ДТП: рух ускладнено

11 жовтня 2023 15:13
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
На трасі під Києвом сталася потрійна ДТП: рух ускладнено
Місце ДТП. Фото: Патрульна поліція України
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Сьогодні, 11 жовтня, на автодорозі Київ — Одеса сталася ДТП. Аварія трапилась на 142 кілометрі автодороги.

Про це повідомляє пресслужба Патрульної поліції України.

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Зазначається, що дорожньо-транспортна пригода сталася за участі трьох транспортних засобів. 

аварія на трасі
Місце ДТП. Фото: Патрульна поліція України

Ускладнений рух

"Рух транспорту ускладнено в напрямку міста Києва. Патрульні забезпечують регулювання та безпеку дорожнього руху", — йдеться у повідомленні.

Патрульні закликали водіїв планувати свої подорожі, враховуючи цю інформацію.

"Кермуйте відповідально, неухильно дотримуйтесь правил дорожнього руху та не перевищуйте швидкісний режим", — додали у повідомленні.

Про те, чи є постраждалі, у поліції не повідомили. 

Нагадаємо, 5 жовтня у Києві сталася дорожньо-транспортна пригода. Автівки зіткнулися на Русанівській набережній.

Також ми писали, що на трасі Одеса — Рені сталася ДТП із вантажівкою. Відомо, що водійка легковика не надала перевагу водієві "DAF", у наслідку чого сталося зіткнення. 

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