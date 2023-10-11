На трасі під Києвом сталася потрійна ДТП: рух ускладнено
Сьогодні, 11 жовтня, на автодорозі Київ — Одеса сталася ДТП. Аварія трапилась на 142 кілометрі автодороги.
Про це повідомляє пресслужба Патрульної поліції України.
Скільки автівок постраждало
Зазначається, що дорожньо-транспортна пригода сталася за участі трьох транспортних засобів.
Ускладнений рух
"Рух транспорту ускладнено в напрямку міста Києва. Патрульні забезпечують регулювання та безпеку дорожнього руху", — йдеться у повідомленні.
Патрульні закликали водіїв планувати свої подорожі, враховуючи цю інформацію.
"Кермуйте відповідально, неухильно дотримуйтесь правил дорожнього руху та не перевищуйте швидкісний режим", — додали у повідомленні.
Про те, чи є постраждалі, у поліції не повідомили.
Нагадаємо, 5 жовтня у Києві сталася дорожньо-транспортна пригода. Автівки зіткнулися на Русанівській набережній.
Також ми писали, що на трасі Одеса — Рені сталася ДТП із вантажівкою. Відомо, що водійка легковика не надала перевагу водієві "DAF", у наслідку чого сталося зіткнення.