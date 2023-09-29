На трасі Одеса-Рені вантажівка збила жінку: рух ускладнено

Поліцейський біля вантажіки, яка збила жінку. Фото: Нацполіція

Унаслідок автопригоди на трасі Одеса-Рені поблизу села Кирнички, яка сталася сьогодні близько 14 години, постраждала жінка. вона переходила дорогу у не встановленому місці.

Про це повідомили у Національній поліції.

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Попередньо правоохоронці встановили, що 36-річний водій вантажівки скоїв наїзд на 33-річну жительку міста Южне. Вона переходила проїзну частину дороги у невстановленому місці.

Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди жінку госпіталізували з тілесними ушкодженнями до лікарні.

На місці події працювали слідчо-оперативна група та група реагування патрульної поліції територіального підрозділу поліції. Правоохоронці встановлюють повні обставини події та регулюють рух транспорту, який дещо ускладнений на даній ділянці дороги.

Поліцейський біля вантажіки, яка збила жінку. Фото: Нацполіція

Поліцейський біля вантажіки, яка збила жінку. Фото: Нацполіція

В поліції Одеської області водіїв просять врахувати дану інформацію та бути дуже уважними.

Раніше ми повідомляли, на трасі Одеса — Рені, біля прикордонного пункту пропуску "Паланка", сталася дорожньо-транспортна пригода. Це призвело до ускладнення руху транспорту.

Нагадуємо, також ми писали, що в Одесі розпочнуться роботи з впровадження нової системи організації дорожнього руху на Миколаївській дорозі. Ця ініціатива передбачає створення шести смуг руху, з яких дві будуть реверсивними.