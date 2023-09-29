На трасі Одеса-Рені вантажівка збила жінку: рух ускладнено
Унаслідок автопригоди на трасі Одеса-Рені поблизу села Кирнички, яка сталася сьогодні близько 14 години, постраждала жінка. вона переходила дорогу у не встановленому місці.
Про це повідомили у Національній поліції.
ДТП на трасі Одеса-Рені
Попередньо правоохоронці встановили, що 36-річний водій вантажівки скоїв наїзд на 33-річну жительку міста Южне. Вона переходила проїзну частину дороги у невстановленому місці.
Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди жінку госпіталізували з тілесними ушкодженнями до лікарні.
На місці події працювали слідчо-оперативна група та група реагування патрульної поліції територіального підрозділу поліції. Правоохоронці встановлюють повні обставини події та регулюють рух транспорту, який дещо ускладнений на даній ділянці дороги.
В поліції Одеської області водіїв просять врахувати дану інформацію та бути дуже уважними.
Раніше ми повідомляли, на трасі Одеса — Рені, біля прикордонного пункту пропуску "Паланка", сталася дорожньо-транспортна пригода. Це призвело до ускладнення руху транспорту.
Нагадуємо, також ми писали, що в Одесі розпочнуться роботи з впровадження нової системи організації дорожнього руху на Миколаївській дорозі. Ця ініціатива передбачає створення шести смуг руху, з яких дві будуть реверсивними.