На трассе Одесса — Рени грузовик сбил женщину: движение затруднено
В результате автопроисшествия на трассе Одесса — Рени вблизи села Кирнички, которое произошло сегодня около 14 часов, пострадала женщина. Она переходила дорогу в неустановленном месте.
Об этом сообщили в Национальной полиции.
ДТП на трассе Одесса — Рени
Предварительно правоохранители установили, что 36-летний водитель грузовика совершил наезд на 33-летнюю жительницу города Южный. Она переходила проезжую часть дороги в неустановленном месте.
В результате дорожно-транспортного происшествия женщину госпитализировали с телесными повреждениями в больницу.
На месте происшествия работали следственно-оперативная группа и группа по реагированию патрульной полиции территориального подразделения полиции. Правоохранители устанавливают полные обстоятельства происшествия и регулируют движение транспорта, несколько осложненного на данном участке дороги.
В полиции Одесской области водителей просят учесть эту информацию и быть очень внимательными.
Ранее мы сообщали, что на трассе Одесса — Рени, возле пограничного пункта пропуска "Паланка", произошло дорожно-транспортное происшествие. Это привело к усложнению движения транспорта.
Напомним, также мы писали, что в Одессе начнутся работы по внедрению новой системы организации дорожного движения на Николаевской дороге. Эта инициатива предполагает создание шести полос движения, из которых две будут реверсивными.