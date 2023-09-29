На трассе Одесса — Рени грузовик сбил женщину: движение затруднено

Полицейский возле сбившего женщину грузовика. Фото: Нацполиция

В результате автопроисшествия на трассе Одесса — Рени вблизи села Кирнички, которое произошло сегодня около 14 часов, пострадала женщина. Она переходила дорогу в неустановленном месте.

Об этом сообщили в Национальной полиции.

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Предварительно правоохранители установили, что 36-летний водитель грузовика совершил наезд на 33-летнюю жительницу города Южный. Она переходила проезжую часть дороги в неустановленном месте.

В результате дорожно-транспортного происшествия женщину госпитализировали с телесными повреждениями в больницу.

На месте происшествия работали следственно-оперативная группа и группа по реагированию патрульной полиции территориального подразделения полиции. Правоохранители устанавливают полные обстоятельства происшествия и регулируют движение транспорта, несколько осложненного на данном участке дороги.

Полицейский возле сбившего женщину грузовика. Фото: Нацполиция

Полицейский возле сбившего женщину грузовика. Фото: Нацполиция

В полиции Одесской области водителей просят учесть эту информацию и быть очень внимательными.

Ранее мы сообщали, что на трассе Одесса — Рени, возле пограничного пункта пропуска "Паланка", произошло дорожно-транспортное происшествие. Это привело к усложнению движения транспорта.

Напомним, также мы писали, что в Одессе начнутся работы по внедрению новой системы организации дорожного движения на Николаевской дороге. Эта инициатива предполагает создание шести полос движения, из которых две будут реверсивными.