На трассе под Киевом произошло масштабное ДТП: первые подробности
16 сентября 2023 13:29
ДТП на трассе Киев — Житомир. Фото: Telegram/Реальный Киев
В субботу, 16 сентября, в Киеве, на Житомирской трассе, произошло масштабное ДТП. Вероятно, есть пострадавшие.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
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На кадрах с места просшествия видно сразу несколько разбитых автомобилей. На месте уже работают правоохранители.
Как пишут СМИ, ДТП произошло в районе санатория "Победа". Движение в направлении Житомира "практически перекрыто".
Напомним, в Винницкой области в ДТП погибла молодая женщина: за рулем мог быть хасид-паломник.
Также стало известно, что в ДТП в Одесской области погиб один человек, другой — госпитализирован.