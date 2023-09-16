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На трассе под Киевом произошло масштабное ДТП: первые подробности

16 сентября 2023 13:29
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор
На трассе под Киевом произошло масштабное ДТП: первые подробности
ДТП на трассе Киев — Житомир. Фото: Telegram/Реальный Киев
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

В субботу, 16 сентября, в Киеве, на Житомирской трассе, произошло масштабное ДТП. Вероятно, есть пострадавшие.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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На кадрах с места просшествия видно сразу несколько разбитых автомобилей. На месте уже работают правоохранители.

Как пишут СМИ, ДТП произошло в районе санатория "Победа". Движение в направлении Житомира "практически перекрыто".

Напомним, в Винницкой области в ДТП погибла молодая женщина: за рулем мог быть хасид-паломник.

Также стало известно, что в ДТП в Одесской области погиб один человек, другой — госпитализирован.

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