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На трасі під Києвом сталася масштабна ДТП: перші подробиці

16 вересня 2023 13:29
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Валерія Пержун
редактор
На трасі під Києвом сталася масштабна ДТП: перші подробиці
ДТП на трасі "Київ—Житомир". Фото: скриншот з відео
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

У суботу, 16 вересня, у Києві на Житомирській трасі трапилась масштабна ДТП. Ймовірно є постраждалі. 

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали

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Що відомо про ДТП на Житомирській трасі

На кадрах з місця продії видно одразу кілька розбитих автівок. На місце вже працюють правоохоронці. 

Як пишуть ЗМІ, ДТП трапилась в районі санаторію "Перемога". Рух в напрямку Житомира — "практично перекритий". 

Нагадаємо, На Вінниччині у ДТП загинула молода жінка: за кермом міг бути хасид-паломник.

Також стало відомо, що у ДТП на Одещині загинула одна людина, інша — госпіталізована.

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