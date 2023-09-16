На трасі під Києвом сталася масштабна ДТП: перші подробиці
16 вересня 2023 13:29
ДТП на трасі "Київ—Житомир". Фото: скриншот з відео
У суботу, 16 вересня, у Києві на Житомирській трасі трапилась масштабна ДТП. Ймовірно є постраждалі.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
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На кадрах з місця продії видно одразу кілька розбитих автівок. На місце вже працюють правоохоронці.
Як пишуть ЗМІ, ДТП трапилась в районі санаторію "Перемога". Рух в напрямку Житомира — "практично перекритий".
Нагадаємо, На Вінниччині у ДТП загинула молода жінка: за кермом міг бути хасид-паломник.
Також стало відомо, що у ДТП на Одещині загинула одна людина, інша — госпіталізована.