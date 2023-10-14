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Во Львовской области погибла девушка, которую пьяный водитель катал на капоте "Жигулей"

14 октября 2023 13:38
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Во Львовской области погибла девушка, которую пьяный водитель катал на капоте "Жигулей"
Капот автомобиля, на котором ехала погибшая. Фото: Полиция Львовщины
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Во Львовской области полицейские задержали нетрезвого водителя, из-за которого погибла девятнадцатилетняя девушка. Погибшая находилась на капоте автомобиля ВАЗ-2102, которым управлял ее односельчанин. Во время движения она не удержалась и упала на проезжую часть, получив смертельные травмы.

Об этом сообщает полиция Львовщины.

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Девушка погибла в результате ДТП

"13 октября в 12:15 на оперативную линию 102 поступило сообщение о том, что в одном из сел Львовского района на дороге обнаружено тело девушки без признаков жизни с травмой головы", — говорится в сообщении полиции.

Сообщается, что на месте происшествия работали оперативники криминальной полиции и следователи отдела полиции №2 Львовского районного управления полиции №1, следователи отдела расследования преступлений в сфере транспорта, а также оперативники уголовного розыска полиции Львовщины. Личность погибшей установлена — ею оказалась 19-летняя местная жительница.

Травмы, обнаруженные на теле девушки, были нехарактерными для автонаезда, однако, как в дальнейшем установили правоохранители, погибла она в результате дорожно-транспортного происшествия.

ДТП с участием девушки
Капот автомобиля, на котором ехала погибшая. Фото: Полиция Львовщины
Место гибели девушки
Место гибели девушки. Фото: Полиция Львовщины

Что произошло с девушкой

Установлено, что в ту ночь 22-летний житель села, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем ВАЗ-2102, а погибшая девушка находилась на капоте транспортного средства. Во время движения она не удержалась и упала на проезжую часть, получив травму головы, умершей на месте происшествия.

Автомобиль правоохранители разыскали и изъяли на штрафную площадку. Водитель транспортного средства задержан, вскоре суд изберет ему меру пресечения.

Водителя ожидает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком от пяти до десяти лет.

Досудебное расследование продолжается.

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