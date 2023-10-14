На Львівщині загинула дівчина, яку п'яний водій катав на капоті "Жигулів"

Капот автомобіля, на якому їхала загибла. Фото: Поліція Львівщини

На Львівщині поліцейські затримали нетверезого водія, через якого загинула дев’ятнадцятирічна дівчина. Загибла перебувала на капоті автомобіля ВАЗ-2102, яким керував її односельчанин. Під час руху вона не втрималась та впала на проїзну частину, отримавши смертельні травми.

Про це повідомляє поліція Львівщини.

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"13 жовтня о 12.15 на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення про те, що в одному з сіл Львівського району на дорозі виявлене тіло дівчини без ознак життя з травмою голови", — говориться в повідомленні поліції.

Повідомляється, що на місці події працювали оперативники кримінальної поліції та слідчі відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції № 1, слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту, а також оперативники карного розшуку поліції Львівщини. Особу загиблої встановлено — нею виявилась 19-річна місцева мешканка.

Травми, виявлені на тілі дівчини, були нехарактерними для автонаїзду, проте, як в подальшому встановили правоохоронці, загинула вона таки внаслідок дорожньо-транспортної пригоди.

Капот автомобіля, на якому їхала загибла. Фото: Поліція Львівщини

Місце загибелів дівчини. Фото: Поліція Львівщини

Що сталося з дівчиною

Встановлено, що тієї ночі 22-річний мешканець села, перебуваючи у стані алкогольного спяніння, керував автомобілем ВАЗ-2102, а загибла дівчина під час руху перебувала на капоті транспортного засобу. Під час руху вона не втрималась та впала на проїзну частину, отримавши травму голови, від якої померла на місці події.

Автомобіль правоохоронці розшукали та вилучили на арешмайданчик. Водій транспортного засобу затриманий, невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

На водія очікує покарання покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до десяти років.

Досудове розслідування триває.

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