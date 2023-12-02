На Ивано-Франковщине трактор с людьми упал в реку

Трактор упал в горную реку. Фото: ГСЧС

В селе Горишнее Залучье в Ивано-Франковской области трактор во время движения по дамбе съехал в реку Черемош. Находившиеся внутри люди не смогли самостоятельно выбраться из него из-за сильного течения.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

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Известно, что сегодня, 2 декабря, спасателям поступило сообщение о том, что трактор с людьми оказался в горной реке.

Выяснилось, что во время движения транспорта по дамбе он случайно съехал в реку Черемош. Из-за сильного течения люди не могли самостоятельно выбраться из трактора.

Поэтому на место инцидента прибыли спасатели, которые с помощью катамарана добрались до пострадавших и переправили их на берег. Там людей осмотрели медицинские работники.

Напомним, что в Киеве на улице Ревуцкого 1 декабря упал башенный кран, повредивший трубу. В результате дорогу затопило водой.

Также мы писали, что в селе Подзамочек Бучачской территориальной громады Чортковского района произошло ДТП вечером 1 декабря. На автодороге столкнулся рейсовый автобус Isuzu и автомобиль экстренной медицинской помощи Citroen.