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На Івано-Франківщині трактор з людьми впав у річку

2 грудня 2023 21:27
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
На Івано-Франківщині трактор з людьми впав у річку
Трактор впав у гірську річку. Фото: ДСНС
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У селі Горішнє Залуччя на Івано-Франківщині трактор під час руху по дамбі з’їхав у річку Черемош. Люди, що перебували всередині, не змогли самостійно вибратися з нього через сильну течію.

Про це повідомляє ДСНС України.

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Відомо, що сьогодні, 2 грудня, до рятувальників поступило повідомлення про те, що трактор з людьми опинився у гірській річці.

З'ясувалося, що під час руху транспорту по дамбі він ненавмисне з’їхав у річку Черемош. Через сильну течію люди не могли самостійно вибратися з трактора.

Тому на місце інциденту прибули рятувальники, які за допомогою катамарана дісталися до постраждалих та переправили їх на берег. Там людей оглянули медичні працівники.

Нагадаємо, що У Києві на вулиці Ревуцького 1 грудня впав баштовий кран, який пошкодив трубу. Внаслідок цього дорогу затопило водою.

Також ми писали, що у селі Підзамочок Бучацької територіальної громади Чортківського району сталося ДТП увечері 1 грудня. На автодорозі зіткнувся рейсовий автобус Isuzu та автомобіль екстреної медичної допомоги Citroen.

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