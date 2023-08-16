Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow ДТП arrow На автодороге Киев — Чоп произошло серьезное ДТП: в авто зажало водителя и пассажира arrow

На автодороге Киев — Чоп произошло серьезное ДТП: в авто зажало водителя и пассажира

16 августа 2023 10:03
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
На автодороге Киев — Чоп произошло серьезное ДТП: в авто зажало водителя и пассажира
На автодороге Киев — Чоп произошло серьезное ДТП. Фото: ГСЧС
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

На автодороге Киев — Чоп произошло ДТП с участием двух грузовиков и легковушки. В последнем зажало водителя и пассажира.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

Читайте также:

Подробности ДТП

Вчера, 15 августа, в 21:31 на спецлинию "101" поступило сообщение о ДТП на автодороге Киев — Чоп между селами Тараканов и Подлужье Дубенского района.

"Авария произошла с участием двух грузовых автомобилей марок DAF и легкового автомобиля марки ВАЗ-2101", — говорится в сообщении.

Спасатели с помощью специального оборудования деблокировали пострадавших и передали работникам скорой помощи.

К счастью, обошлось без погибших.

 

На автодороге Киев — Чоп произошло серьезное ДТП. Фото: ГСЧС

 

На автодороге Киев — Чоп произошло серьезное ДТП. Фото: ГСЧС

Напомним, ранее мы писали, что в Киевской области произошло ДТП с участием грузовика и внедорожника. Авария произошла на 8-м километре автодороги Северо-Восточного объезда города Киева.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

04:38Взрывы во Львовской области: ракеты атакуют Запад

Новость с фото

21:54 Через закрытое воздушное пространство Украины пролетел самолет с туристами, — СМИ

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

17:10 В МОН рассказали, почему хотят судиться с учителями

Новость с фото

03:55Мощные взрывы в Киевской области: ракетный удар по региону

None

Главные новости Украины 15 августа: утренний обстрел Украины и очереди на границе

Новость с фото

00:50Взрывы в Винницкой области: вражеский обстрел

20:40 Хитрая задача из ПДД для начинающих: кто кого должен пропускать на перекрестке

06:47 В Украине повысят зарплаты: стало известно на сколько

11:07 Месси вернется в Европу: в каком клубе выступит аргентинец

13:58 Не смог пройти мимо флага: американец захотел познакомиться с соседками-украинками

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз