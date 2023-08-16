На автодороге Киев — Чоп произошло серьезное ДТП: в авто зажало водителя и пассажира

На автодороге Киев — Чоп произошло серьезное ДТП. Фото: ГСЧС

На автодороге Киев — Чоп произошло ДТП с участием двух грузовиков и легковушки. В последнем зажало водителя и пассажира.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

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Подробности ДТП

Вчера, 15 августа, в 21:31 на спецлинию "101" поступило сообщение о ДТП на автодороге Киев — Чоп между селами Тараканов и Подлужье Дубенского района.

"Авария произошла с участием двух грузовых автомобилей марок DAF и легкового автомобиля марки ВАЗ-2101", — говорится в сообщении.

Спасатели с помощью специального оборудования деблокировали пострадавших и передали работникам скорой помощи.

К счастью, обошлось без погибших.

На автодороге Киев — Чоп произошло серьезное ДТП. Фото: ГСЧС

На автодороге Киев — Чоп произошло серьезное ДТП. Фото: ГСЧС

Напомним, ранее мы писали, что в Киевской области произошло ДТП с участием грузовика и внедорожника. Авария произошла на 8-м километре автодороги Северо-Восточного объезда города Киева.