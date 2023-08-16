На автодорозі Київ — Чоп сталася серйозна ДТП: в авто затиснуло водія та пасажира
На автодорозі Київ — Чоп сталася ДТП за участю двох вантажівок та легковика. В останньому затиснуло водія та пасажира.
Про це повідомляє ДСНС України.
Деталі ДТП
Учора, 15 серпня, о 21:31 на спецлінію "101" надійшло повідомлення про ДТП на автодорозі Київ — Чоп між селами Тараканів та Підлужжя Дубенського району.
"Аварія трапилася за участю двох вантажних автомобілів марок DAF та легкового автомобіля марки ВАЗ-2101", — йдеться в повідомленні.
Рятувальники за допомогою спеціального обладнання деблокували потерпілих та передали працівникам швидкої медичної допомоги.
На щастя, обійшлося без загиблих.
Нагадаємо, раніше ми писали, що в Київський області сталася ДТП за участі вантажівки та позашляховика. Аварія трапилась на 8-му кілометрі автодороги Північно-Східного об'їзду міста Києва.