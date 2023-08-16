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На автодорозі Київ — Чоп сталася серйозна ДТП: в авто затиснуло водія та пасажира

16 серпня 2023 10:03
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
На автодорозі Київ — Чоп сталася серйозна ДТП: в авто затиснуло водія та пасажира
На автодорозі Київ — Чоп сталася серйозна ДТП. Фото: ДСНС
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

На автодорозі Київ — Чоп сталася ДТП за участю двох вантажівок та легковика. В останньому затиснуло водія та пасажира.

Про це повідомляє ДСНС України.

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Деталі ДТП

Учора, 15 серпня, о 21:31 на спецлінію "101" надійшло повідомлення про ДТП на автодорозі Київ — Чоп між селами Тараканів та Підлужжя Дубенського району.

"Аварія трапилася за участю двох вантажних автомобілів марок DAF та легкового автомобіля марки ВАЗ-2101", — йдеться в повідомленні.

Рятувальники за допомогою спеціального обладнання деблокували потерпілих та передали працівникам швидкої медичної допомоги.

На щастя, обійшлося без загиблих.

 

На автодорозі Київ — Чоп сталася серйозна ДТП. Фото: ДСНС

 

На автодорозі Київ — Чоп сталася серйозна ДТП. Фото: ДСНС

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Київський області сталася ДТП за участі вантажівки та позашляховика. Аварія трапилась на 8-му кілометрі автодороги Північно-Східного об'їзду міста Києва.

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