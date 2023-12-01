Хмельницкая полиция показала видео спасения собаки, пострадавшей в результате ДТП
На трассе Стрый-Изварино в Хмельницкой области произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии получили травмы трое пассажиров легковушки, третьим оказался пес породы немецкой овчарки по кличке Зорд.
Видео спасения служебного пса показала Патрульная полиция.
Спасти рядового Зорда
По данным правоохранителей, пассажиры получили травмы, и были госпитализированы. Как сообщила потерпевшая, собака была тоже сильно травмирована, в результате чего Зорд еле скулил, и не мог встать.
"Спасем, рядовой!", — любовно обращаются к нему полицейские.
В руках полицейских Зорд успокоился. Патрульные доставили его в ветеринарную больницу, где ему была предоставлена срочная медицинская и хирургическая помощь. У Зорда диагностировали разрыв печени и селезенки, в результате чего его доставили в Днепр. Сейчас его состояние нормализовалось, он пошел на поправку.
Обстоятельства ДТП, как добавляют полицейские, будут выяснять следователи.
Напомним, что ранее во Львовской области легковой автомобиль "Мерседес-Бенц" влетел в дерево. В результате аварии трое человек травмированы. Также ДТП произошло и в Харькове: в Индустриальном районе города водитель автомобиля Mercedes-Benz Vito наехал на женщину-пешехода, в результате чего она погибла.
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