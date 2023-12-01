Хмельницкая полиция показала видео спасения собаки, пострадавшей в результате ДТП

Немецкая овчарка Зорд, пострадавшая в результате ДТП. Фото: скриншот

На трассе Стрый-Изварино в Хмельницкой области произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии получили травмы трое пассажиров легковушки, третьим оказался пес породы немецкой овчарки по кличке Зорд.

Видео спасения служебного пса показала Патрульная полиция.

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Спасти рядового Зорда

По данным правоохранителей, пассажиры получили травмы, и были госпитализированы. Как сообщила потерпевшая, собака была тоже сильно травмирована, в результате чего Зорд еле скулил, и не мог встать.

"Спасем, рядовой!", — любовно обращаются к нему полицейские.

Правоохранители успокаивают раненого Зорда. Источник: скриншот

В руках полицейских Зорд успокоился. Патрульные доставили его в ветеринарную больницу, где ему была предоставлена срочная медицинская и хирургическая помощь. У Зорда диагностировали разрыв печени и селезенки, в результате чего его доставили в Днепр. Сейчас его состояние нормализовалось, он пошел на поправку.

Обстоятельства ДТП, как добавляют полицейские, будут выяснять следователи.

Напомним, что ранее во Львовской области легковой автомобиль "Мерседес-Бенц" влетел в дерево. В результате аварии трое человек травмированы. Также ДТП произошло и в Харькове: в Индустриальном районе города водитель автомобиля Mercedes-Benz Vito наехал на женщину-пешехода, в результате чего она погибла.