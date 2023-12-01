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Хмельницька поліція показала відео порятунку собаки, яка постраждала внаслідок ДТП

1 грудня 2023 18:29
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Хмельницька поліція показала відео порятунку собаки, яка постраждала внаслідок ДТП
Німецька вівчарка Зорд, який постраждав внаслідок ДТП. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

На трасі Стрий-Ізварине у Хмельницькій області сталася дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок аварії зазнали травм троє пасажирів легковика, третім виявився пес породи німецької вівчарки на ім'я Зорд.

Відео порятунку службового пса показала Патрульна поліція.

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Врятувати рядового Зорда

За даними правоохоронців, пасажири зазнали травм, і були шпиталізовані. Як повідомила потерпіла, собаку було теж сильно травмовано, внаслідок чого Зорд ледве скавучав, та не міг підвестись. 

"Врятуємо, рядовий!", — любовно звертаються до нього поліціянти. 

Правоохоронці заспокоюють пораненого Зорда. Джерело: скриншот

В руках поліціянтів Зорд заспокоївся. Патрульні доправили його до ветеринарної лікарні, де йому було надано термінову медичну та хірургічну допомогу. В Зорда діагностували розрив печінки та селезінки, внаслідок чого доправили до Дніпра. Зараз його стан нормалізувався, він пішов на одужання.

Обставини ДТП, як додають поліціянти, будуть з'ясовувати слідчі. 

Нагадаємо, що раніше на Львівщині легковий автомобіль "Мерседес-Бенц" влетів у дерево. Внаслідок аварії трьох осіб травмовано. Також ДТП сталася й у Харкові: в Індустріальному районі міста водій автомобіля Mercedes-Benz Vito наїхав на жінку-пішохода, внаслідок чого вона загинула.

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